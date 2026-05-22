阿仙奴奪英超｜封王夜阿迪達避看直播　家中花園BBQ大仔報喜訊

阿仙奴日前提前奪得英超冠軍，一眾職球員齊集狂歡慶祝，現場卻唯獨缺了領隊阿迪達（Mikel Arteta）的身影。今日多家外媒揭秘，當晚阿迪達選擇回家BBQ，並未觀看比賽，奪冠的消息則是由大兒子告知。



阿迪達曾在阿仙奴以1：0擊敗般尼比賽後，笑言要做般尼茅夫「限時球迷」，球會職球員亦希望訓練結束後能夠一同觀戰般尼茅夫對陣曼城，但阿迪達在最後時刻「退縮」。據《ESPN》披露，阿迪達事後解釋：「我沒法帶來我想要的能量。那是球員們的時刻，他們需要做自己，我在場的話感覺可能會不一樣。」因此阿迪達在開賽前離開訓練基地，回到家中後，他仍沒有觀看直播，而是在花園中燒烤。

剛剛奪得英超冠軍，阿迪達在媒體日上春風滿面。（Getty Images）

直到客廳傳來聲音，大仔跑到花園擁抱阿迪達並告知：「爸爸，我們是冠軍！」隨後另外兩個兒子與妻子加入慶祝，這位年輕主帥看到親人面上洋溢著笑容，他倍感幸福。阿迪達絕不後悔錯過與球隊慶祝的熱鬧時刻，他在溫馨家庭時光中體驗到率隊以來首奪英超錦標的喜悅。

之後奧迪加特（Martin Ødegaard）打來視頻，與阿迪達約定數小時後於倫敦某地相見慶祝。阿迪達還打電話給般尼茅夫主帥伊拉奧拿（Andoni Iraola）對他表達敬意以及祝福。二人為兒時好友，在同一地區長大，曾在青年軍時期作為隊友，今季伊拉奧拿在爭標關鍵階段作客以2：1擊敗阿迪達率領的阿仙奴，致曼城佔據奪冠主動，最後又是般尼茅夫阻擊曼城，將阿迪達的球隊送上王座。

提前奪冠後，阿迪達通過電話與伊拉奧拿聯繫。（Getty Images）

由途中備受各種聲音質疑，到今日完成目標，阿迪達終於袒露心聲，承認過去曾一度陷入自我懷疑：「在你真正去做之前，你無法證明自己的價值。我一直在思考最好的方法。我們邀請了外部人士和演講嘉賓來激勵他們。但你必須找到自己的路。這裡最大的教訓就是保持謙遜，保持好奇心，專注於你想實現的目標。如果你全力以赴，你就能給自己一個好機會，而我們過去三年都給自己創造了非常好的機會，這個賽季我們做到了。」