艾馬利領維拉歐戰登頂　歐霸之王專為中型班妙手回春︱足球

艾馬利（Unai Emery）曾先後領西維爾及維拉利爾破紀錄4度捧走歐霸（UEFA Europa League，又稱：歐聯），令這項賽事被一眾球迷戲稱為「艾馬利盃」，今年他率領阿士東維拉再入決賽，3：0清脆擊倒弗賴堡，將奪冠次數紀錄改寫成5次。

阿士東維拉在歐洲賽場沉寂多時，如果不計2001年的圖圖盃，今次是繼1981/82球季贏得歐冠盃（歐聯前身）以來，時隔44年再捧歐洲大賽冠軍，全靠艾馬利，曾徘徊降班邊緣的維拉已再次化身實力份子，甚至有力挑戰各大獎盃。



艾馬利領維拉登頂，個人第5度捧走歐霸。（路透社）

10年前的4月16日，阿士東維拉篤定降班，28年身處頂級聯賽的日子宣告結束。當時相信連最樂觀的球迷也想像不到，10年後的這一天，他們會再次晉身歐洲賽4強，甚至捧盃而回。全靠一個來自西班牙的男人，維拉再次成為英超一支實力份子，而且在歐洲賽場一再挑戰錦標。

艾馬利（Unai Emery）帶領維拉兩回合7：1大勝博洛尼亞，晉身歐霸4強，是他個人第8次帶領球隊能夠置身球會歐洲賽4強。

維拉前鋒屈堅斯（中）直言，「數年前若有人跟我說維拉能置身歐霸4強，我會咬甩他的手。」（Getty Images）

「數年前若有人跟我說維拉能置身歐霸4強，我會咬甩他的手」

維拉近年的轉變，連置身其中的球員也意想不到。艾馬利2022年10月加盟時，維拉開季11場聯賽只贏了2場，排第17位，與身處降班區的狼隊同得9分，掌帥的謝拉特被辭退。維拉在班主投資下，班底本身不差，艾馬利與他的教練團隊立即為維拉帶來組織和信心，球隊很快重拾正軌，當季獲得英超第7名，取得翌季球會第三級賽事歐協聯資格。

維拉久別歐洲賽場，艾馬利已領軍晉身歐協聯4強。上季更進一步越級挑戰踢歐聯，也獲得不錯的8強成績。今季轉戰他最熟悉的歐霸，再次順利領軍闖4強，是維拉3年內第2次歐洲賽準決賽。前鋒屈堅斯（Ollie Watkins）直言，「如果數年前有人跟我說，維拉會為歐聯席位而戰以及置身歐霸4強，我會咬甩他們的手。」

維拉的神奇之旅並未完結，4強遇上同屬英超的諾定咸森林，即使首回合作客負0：1，次回合在維拉公園主場4：0大勝，輕鬆反勝對手過關。在比錫達斯公園（Beşiktaş Park）上演的決賽，弗賴堡完全不是對手，上半場尾段維拉連入兩球，下半場羅渣士的入球鎖定3：0勝果，艾馬利領阿士東維拉一搔44年之癢，再次揚威歐洲賽場，寫下數年前看似不可能的創舉。

艾馬利曾帶領西維爾在歐霸連續3年奪冠。（Getty Images）

艾馬利領軍8度晉身歐洲賽4強 第5度捧歐霸刷新紀錄

2013/14、2014/15、2015/16：西維爾（歐霸／3次均奪冠）

2018/19：阿仙奴（歐霸／決賽負車路士）

2020/21：維拉利爾（歐霸／冠軍）

2021/22: 維拉利爾（歐聯）

2023/24: 阿士東維拉（歐協聯）

2025/26: 阿士東維拉（歐霸／冠軍）



艾馬利的威力，就是如此厲害。他為球隊帶來組織，將球員和戰術一一由粗糙琢磨至精細，最重要的是為球隊帶來穩定，才能年年進軍歐洲賽場。昔日領西維爾寫下歐霸三連霸創舉，之後再領維拉利爾捧盃，4奪歐霸創下教練冠軍次數紀錄，亦被外界戲稱歐霸為「艾馬利盃」。

事實上，他帶領阿仙奴的短短一年半，同樣領軍晉身歐霸決賽，可是當年不敵沙利率領的車路士只得亞軍。在阿仙奴壯志未酬，帶着一份不甘回到西班牙重新出發，當維拉向他招手，他毅然放棄在維拉利爾所建立的一切，回到英格蘭由頭開始。或許他確實不適合帶班霸，在巴黎聖日耳門（PSG）和阿仙奴均不算成功，不過他在維拉很快已如魚得水。

維拉奪冠後艾馬利被球員包圍慶祝。（路透社）

艾馬利為維拉帶來組織與穩定 拒認「歐霸之王」之名

在維拉沒有爭奪英超冠軍的壓力，艾馬利再次在歐洲賽場發揮所長，今季歐霸維拉在聯賽階段8戰7勝，僅作客輸過一場，16強主客兩回合均擊敗里爾，8強對博洛尼亞作客先贏3：1，回到維拉公園再大勝4：0，總比數7：1過關，4強淘汰當時正為護級苦惱的另一支英超球隊諾定咸森林後，決賽對手只是今季在德甲排第7位的弗賴堡，最終順利大勝封王。

艾馬利就連奪冠後，依然維持一貫的務實風格，開開心心與球員慶祝過後回應傳媒，說的是：「這場決賽見證我們的進步，歐洲賽給予我們很多。」當一眾球員高呼「我們會成為歷史」，艾馬利只顧向班主和球員表達感謝之情，「我每次在這項賽事取得成功，都需要一班好球員。我很感謝麾下球員，他們追隨我們的野心。」

維拉門將馬天尼斯背着艾馬利與球迷熱烈慶祝歐霸奪冠。（路透社）

作為歐霸絕對王者，艾馬利還是如此謙遜，「球員才是場上的主角，因此我不感到自己是歐霸之王。我覺得很感恩，我們一起成為王者。」他深知維拉昔日輝煌歷史，「1982年球會贏得歐冠盃後，他們與球迷都缺少了一點什麼——一個獎盃。今次贏得歐霸令我們非常、非常開心，但我們不會就此停下來。」這就是艾馬利——總是如此努力踏實，而且永遠不會停下腳步，每天為求進步刻苦實幹。

艾馬利賽後一席話，猶如跟球員說：「明天記得準時返工」。（路透社）

「明天記得準時返工」式上司 態度帶來高度

艾馬利對領軍贏得歐霸後的態度，猶如香港打工仔在打風後面對的情況——「明天記得準時起身返工」。他不是只憑空說說，一切均是按步就班，正如8強大勝對手晉級後他說：「我們擊敗他們，對我們所做的感到高興，不過仍有工作要做，仍有比賽要踢，英超聯賽才是最重要的。我們排第4位，星期日要對新特蘭」，目標與優先順序清楚明確，在比賽繁多的球季之中，早已為球員梳理好什麼時候應該要做什麼事情。

指令清晰之餘，他毋忘為麾下送上讚美之情，當時還說道：「一場準決賽是我們必須感到自豪的東西，兩年前我們如何晉身歐協聯，去年我們如何晉身歐聯8強，然後今年進軍歐霸4強，我很開心。」有這位情理兼備加上能力卓絕的上司帶領，難怪一班維拉球員多線作戰仍能愈戰愈勇，帶來球迷期待已久的大賽獎盃。

從西甲走到英超，以至縱橫歐洲賽場，長年穩站前列絕非易事：「我盡量保持平衡，因為我們必須持續地有很高要求，才能達到我們的平穩水平。」艾馬利說得輕描淡寫，其實已是信息幻變的足球世界之中，非常、非常困難才能做到的一點，亦是他長年成功的一大因素。