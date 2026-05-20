阿迪達被罵足全季下領阿仙奴奪冠　英超全新冠軍教練類型︱01球評

阿仙奴終結22年等待，在阿迪達（Mikel Arteta）帶領下再次贏得英超聯賽冠軍。這位44歲西班牙教頭居功至偉的同時，其實整個球季也被罵——戰術保守、「怕輸」，臨場調動差，輪換太少導致主力受傷或太累，常常靠角球或死球得分淪為「Corner FC」等等。

目標清晰的阿迪達一直笑罵由人，畢竟由2019年重返阿仙奴那刻起每天為球隊深耕細作，距離重要獎盃愈來愈接近，經歷一次又一次失敗亦未放棄，今季終領軍到達應許之地，原因不是他英明神武出類拔萃，而是他鍥而不捨的堅持和永不放棄的態度。



阿迪達被罵足全季下領阿仙奴奪冠。（Getty Images）

阿迪達雄心壯志 獲阿仙奴小老闆看中

英超年代為阿仙奴重新奠基的雲格（Arsène Wenger），1996年到阿仙奴，一教便是22年，直至2018年夏天離任。有誰料到，從2004年他領軍英超不敗封王到下一個冠軍，一等便是22年？

不少人批評，阿仙奴給繼任的艾馬利（Unai Emery）太少時間，一季半未到便炒人，事後回看，很可能是班主之子兼球會副主席小高安基（Josh Kroenke）早已看中阿迪達，借他之手為球會全面改革。比起已身為名帥的艾馬利，年輕的阿迪達不但更聽話，而且曾效力阿仙奴5季並一直深愛兵工廠，多添一份「自己人」的信任。小高安基只較阿迪達大兩年，相對艾馬利的務實與穩打穩紮，這位小老闆明顯更欣賞野心勃勃的阿迪達，二人願景一致，就是要令阿仙奴再次成為大賽王者，擁有共同目標之下，溝通不斷「拍住上」。

阿仙奴副主席小高安基十分信任阿迪達。（Getty Images）

實戰經驗不足 連年「交學費」

然而阿迪達2019年12月接手執教阿仙奴時只得37歲，而且從未有執教一隊經驗，總要付出一點「學費」。2016年在阿仙奴退役後，他隨即到曼城跟隨昔日在巴塞隆拿認識的大師兄哥迪奧拿，在「哥帥」身邊學藝3年，他管理球員的技巧廣受讚頌，獲認定是哥帥在英超初期便取得成功的關鍵人物，但實戰經驗始終未足，加上陣中還有「奧斯爾之亂」，接手頭兩季（實際為一季半）聯賽只排第八，第三季漸見起色也僅是第五名。

幸好他深獲班主信任，放權予他處置陣中人工最高的奧斯爾（Mesut Özil），德國球星終在2021年1月離隊（之後一年輪到奧巴美揚），清走紀律不佳的巨星級球員，阿迪達成功在更衣室建立威信，卻不是靠由上而下的教練權威，而是與球員同行和成長。

阿迪達在阿仙奴隊中像一個大哥哥，與球員同行和成長。（Getty Images）

與球員同行與成長 不完美教練卻贏得信任

畢竟他的年紀與球員不是差太遠，領軍風格亦跟傳統領隊截然不同，既不是費格遜的嚴父式，也不是雲格的理性長輩或高普的慈父式，很多時候阿迪達更似是球員身邊的一個大哥哥。

隊長奧迪加特（Martin Ødegaard）早年加盟皇馬並獲「挪威神童」美譽，年少成名的下場是失意冷冰冰的馬德里更衣室，幸而阿仙奴張開雙臂歡迎，阿迪達建立溫暖的更衣室，助他展現應有潛力，奧迪加特曾說過，當日很大程度是因為阿迪達而來，「他總是希望每個人得到最好」。

青訓出身的布卡約沙卡（Bukayo Saka）亦分享阿迪達對他如何重要，「在他麾下我進步良多，他非常信任我，當人們問我想要一個什麼樣的教練，就是他。」

阿迪達示範了一個領袖不用靠大聲、惡死或懲罰手段來管理麾下，他當然注重紀律，不過最重要的是他在一班年輕而渴望成功的球員面前，仔細描述他的願景，由個人到球隊，如何一步步邁向成功。他以長遠目標為誘餌，促使球員每天求進，與他目標一致，信念堅定，於是願意在訓練場上不厭其煩地預演比賽可能發生的每個細節，刻苦訓練亦甘之如飴。

球員不是笨蛋，他們當然也知道阿迪達並不完美，戰術素養不及哥迪奧拿，行軍調動亦與頂級教練有差距，但當阿迪達願意給予他們耐性與關懷，球員亦以無限信任作為回報，團隊精神亦由此建立而來。

阿迪達獲球會管理層信心，「解決」陣中最高薪球星奧斯爾。（Getty Images）

連續3年與冠軍擦身而過 今季保守被罵足全季終登頂

去到2022/23球季出乎意料得亞軍，阿迪達與班主高安基家族為阿仙奴進行的改革初見曙光，2023/24球季不惜一擲過億英鎊搶得迪格蘭賴斯（Declan Rice）這塊奪冠「最後拼圖」，可惜再次成為聖誕冠軍，亦再度被「師父」哥迪奧拿領軍的曼城後上封王。上季難得曼城無故失準，偏偏遇上狀態大勇的沙拿和利物浦，連續3年獲得英超亞軍，球迷開始失去耐性，敵對球迷總是在討論區揶揄槍手是「亞軍奴」。

不知是否奪冠壓力太大，阿迪達今季戰術變得更保守，就連面對弱旅也不會太進取，先求穩守，阿仙奴今季37場聯賽當中，所攻入的69個入球多達28個來自死球，佔總數超過4成，單是角球便佔18球，成為受到批評的主要來源。

夏維斯為阿仙奴對般尼頂入的一球，是今季槍手聯賽第18個角球入球。（Getty Images）

昔日以華麗足球聞名的阿仙奴，踢法變得功利保守，整個球季也受盡批評，4月中當阿仙奴走勢下滑，兩項本土盃賽接連失利，聯賽榜首優勢亦大幅收窄時，連向來是「阿仙奴先生」的名宿伊恩胡禮（Ian Wright）在足球podcast節目《The Overlap》中坦言，「看着球賽真是很痛苦，很傷心，它在不經不覺間慢慢殺死我（It's killing me that I can't feel it）。」由英國到香港，從普羅球迷、球迷專頁到專業球評人，每天都有針對阿仙奴今季踢法的批評。

偏偏就是阿迪達被罵慘的這一季，憑穩打穩紮到達應許之地。一方面「有賴」對手不濟——上屆冠軍利物浦大倒退，曼城仍未找回昔日勇態，另一方面，阿仙奴悶悶地贏之餘，能夠在聯賽19場不失球，再次印證摩連奴「防守帶來冠軍」的足球哲學。而對靠死球致勝的批評，阿迪達辯稱那是基於「足球比賽的進化」，戰術方面變得愈來愈困難。平心而論，阿仙奴面對長年無冠的重壓，就算踢法變得沉悶功利亦不難理解，至於高價買門票入場的球迷便可能會有微言了。

阿仙奴球迷以橫額支持阿迪達。（Getty Images）

英超全新冠軍教練類型

以往的英超冠軍教頭有多種不同類型，阿迪達卻是全新「品種」，他的戰術受盡批評，換人調動受盡質疑，輸球時甚至不時找出可笑借口，去年聯賽盃4強首回合不敵紐卡素，阿迪達將矛頭直指比賽足球。

作為一支頂級足球隊的領隊，阿迪達確有不少缺點，值得留意的是，他十分擅長向球員演說和推銷，這種鼓勵人心的技巧，配合耐性與關懷，建造出一支向心力十足的年輕團隊。管理者常抱怨「Z世代」（Generation Z，簡稱Gen Z）難以管理，未來可能要向阿迪達這位「同行成長型」教練參考借鏡。今次他衝破樊籬領軍贏得英超，無論能否擊敗巴黎聖日耳門贏得歐聯，相信以他的管理模式，加上哥迪奧拿季尾勢將離開曼城，未來數年還是很大機會重建阿仙奴王朝。

英格蘭前任教頭修夫基兩度與歐國盃冠軍擦身而過。（Getty Images）

阿迪達與修夫基的命運對照

說阿迪達是英超新冠軍教頭類型，他卻不是此類教練的第一人。英格蘭前任教頭修夫基其實亦同屬此類，無奈他一手重建國家隊，就是調兵遣將方面稍遜，歐洲國家盃兩度入決賽均失之交臂，世界盃同樣未能登頂，一手好牌食不出糊，落得黯然下台。

盃賽與聯賽玩法截然不同，當然不同一概而論，只是當阿迪達一償宿願之際，難免想到功敗垂成的修夫基。不久前曾跟同事討論：「假如阿仙奴英超和歐聯均得到亞軍，今季應算是成功還是失敗？」我們不約而同認為，兩個亞軍仍是失敗，至少其中一項奪冠才算成功。我們或許基於不同理由有此定論，同時不得不反思功利主義對足球的影響。