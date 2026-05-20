阿仙奴贏英超｜角球變板斧　死球教練居功至偉　與阿迪達合作無間

「角球FC」，是阿仙奴今季被球迷戲稱的名字，諷刺兵工廠老是以角球入球，但角球實在是阿仙奴的主要進攻板斧，今季角球一共攻入18球，入球數佔全季逾1/4，包括日前夏維斯對般尼奠勝一球，同樣來自角球。

死球成為阿仙奴今季的進攻利器，死球教練祖化（Nicolas Jover）居功至偉，這名由主帥阿迪達親自邀請來投的教練，並沒有職業球員的背景，但依然能夠在英超這頂級賽事中立足。



與對手落入膠着之際，死球戰術是阿仙奴打破僵局的一大板斧，就如今輪對般尼，正正憑夏維斯接應沙卡的角球奠勝，同時是阿仙奴今季聯賽第18次由角球轉化成入球，這數字冠絕英超，甚至創下英超紀錄。

阿仙奴至今全季聯賽共攻入69球，當中28球來自死球，佔全隊入球超過4成，而角球更佔全隊逾1/4，可見死球對阿仙奴的重要程度，更被球迷稱為「角球FC」。

（Getty Images）

「每次我開出角球，大家覺得這是死球，我們視為入球或助攻的機會，這戰術令球隊提升不少。」迪格蘭賴斯早前接受訪問時，這名中場大將如此評價阿仙奴的死球戰術，兵工廠在死球更有效率，教練祖化居功至偉。

出生自德國柏林的法籍教練祖化，在加拿大魁北克舍布魯克大學（University of Sherbrooke）攻讀體育學位，他是大學足球隊的球員之一，其後獲邀請成為教練之一，展開其足球生涯。當時與祖化合作的主教練Richard Pierre-Gilles透露，祖化當年已不時為球隊制定死球戰術，畫出不同路線的走位，令人想起把美式足球的一套，放在足球上。祖化在魁北克繼續碩士學位，其後加盟當地另一支業餘球會，並擔任技術總監。

阿仙奴死球教練祖化。（Getty Images）

作為一名業餘球員，祖化早已放棄以球員身份在球壇立足，他尋求其他機會，他用一部電腦及發明軟件研究如何分析球賽。祖化在修讀教練課程中，認識蒙彼利埃舊將拜爾（Pascal Baills），對方十分欣賞祖化的努力。拜爾其後回到蒙彼利埃任副手，再邀請祖化擔任球隊的影片分析員。

賓福特2015/16球季聘用意大利教練Gianni Vio，被視為最早起用死球教練的球隊，他當季尾離隊後，鑽研死球戰術的祖化2016年夏天機緣巧合下獲得英格蘭的工作機會。時任賓福特主帥甸恩史密夫對他欣賞萬分，祖化的細緻使史密力留下深刻印象。

祖化的死球戰術有針對性部署，加上表達簡單易明，不足半小時，球員們便極快了解對應戰術，他加盟賓福特後，球隊3季內取得46個死球入球。

祖化與阿迪達合作無間。（Getty Images）

入球數字證明一切，祖化的能力終被看見，時任曼城助教的阿迪達邀請祖化見面，雙方一拍即合，並邀請對方加盟曼城。祖化在2019年夏天到曼城履新，他與阿迪達僅合作數月，阿迪達離隊接任阿仙奴主帥一職，而祖化則留在曼城至2021年，合約期滿後，阿迪達與甸恩史密夫一同邀請祖化來投，最後情歸北倫敦，與阿迪達在酋長球場再聚。

祖化效力阿仙奴5季，兵工廠前兩季在英超角球入球同樣錄得雙位數，上季（2024/25）的14球及前季（2023/24）的16球，可見祖化對阿仙奴帶來的變化。