英超｜碧咸二仔提醒爸爸阿仙奴奪冠　不忘嘲諷曼城球迷「水樽哥」

碧咸（David Beckham）在社交媒體上分享，阿仙奴奪冠時刻立即收到二仔Romeo打視頻電話提醒，只見視頻中的Romeo笑容滿面，又一次沒有放棄攻擊老豆的機會。雖然碧咸是前曼聯球員，但二仔卻是多年的阿仙奴球迷。



今晨曼城失分，送阿仙奴登上英超冠軍王座令一眾阿仙奴球迷興奮不已，其中就包括碧咸二仔Romeo。Romeo頻繁更新社交傳媒分享喜悅，他在Instagram限時動態感性發文：「OH MY GOD，WE'VE DONE IT.」隨即加上多個「心心」表白愛隊阿仙奴。還轉發了阿仙奴球員在訓練基地內觀看直播後慶祝的視頻。當地時間深夜，Romeo繼續更新，發布了一張他小時候穿著阿仙奴波衫踢波的相片，以及他身披薩卡（Bukayo Saka）圍巾的視頻截圖，配文「22年等待@阿仙奴」。

碧咸二仔Romeo在阿仙奴奪冠後打視頻電話與老豆分享。（Instagram@davidbeckham）

儘管父親在曼聯效力10個賽季，加上青訓時期更長達14年，但碧咸三個兒子都曾在阿仙奴青年軍受訓，今年23歲的Romeo於2014年與阿仙奴簽下一份青年合同，雖然一年後被解約，但絲毫沒有影響Romeo對槍手的忠誠，2019年隨父親到昆士柏流浪主場參加活動時，一家人穿上曼聯波衫幫手宣傳新球衣，惟Romen上身曼聯配阿仙奴短褲格外搶眼。

Romen曾在阿仙奴青年軍受訓。（Instagram@romeobeckham）

年輕的Romeo在興奮之餘還幫主隊出了一口「惡氣」，他發了一張曼城球迷從囂張諷刺阿仙奴到該球迷變黑臉，笑容消失的對比圖，以及軒卡比（Piero Hincapié）在慶祝時手拿水樽，與曼城球迷拿印有阿仙奴標誌的水樽放在一起的圖片，反諷曼城球迷「老了」。隨後他又補上一張自己開心飲印有曼城隊標易拉罐的照片，三連擊。

事緣早前曼城3：0大勝車路士比賽中，直播鏡頭捕足到看台上一位曼城阿叔球迷拿起印有阿仙奴隊標的塑料水樽「喪飲」，藉此語帶相關地諷刺阿仙奴又會再「甩轆」(Bottle)。事後這位叫Tal Rehman的球迷就成為網絡紅人「水樽哥」，更有傳有飲品公司想簽他成為代言人。之後在曼城與阿仙奴直接一戰，「水樽哥」再次帶樽裝水入場諷刺阿仙奴。不止Romeo，阿仙奴球員奥迪加特（Martin Odegaard）、加比爾馬加希斯（Gabriel Magalhães）都在奪冠後對該名球迷做出回應，被稱為今季最大「回力鏢」。