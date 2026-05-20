英冠｜修咸頓違規偷拍　失升班決賽資格兼來季扣4分　米堡頂上

英格蘭聯賽會（EFL）周二宣布，修咸頓因承認在今季內多次未經授權拍攝對手閉門訓練，被取消英冠升級附加賽資格。之前在附加賽準決賽中被修咸頓淘汰的米杜士堡，將頂替修咸頓參加與侯城的升班附加賽決賽，爭奪下賽季英超席位。



根據EFL公告，修咸頓被指控在2025/26賽季多次違規偷拍其他球隊訓練，包括去年12月對牛津聯、今年4月對葉士域治，以及5月附加賽準決賽首回合前偷拍米杜士堡備戰情況。聯賽獨立紀律委員會認定，修咸頓違反了「以最大誠信原則行事」以及「禁止在比賽前72小時觀察對手訓練」的相關規定。

英冠球隊修咸頓的比賽畫面。（Getty Images）

本賽季修咸頓的比賽精華：

+ 4

除被逐出附加賽外，修咸頓還被處以新賽季扣除4分的處罰，並受到正式警告。

EFL表示，修咸頓已承認「多次未經授權拍攝其他球會訓練」的行為。值得注意的是，修咸頓在涉及偷拍的三場比賽中並未取得勝利，分別以1：2負於牛津聯、2：2打和葉士域治，以及0：0打和米杜士堡。

修咸頓0：0戰平米杜士堡。（Getty Images）

修咸頓方面認為「處罰過重」，已決定正式提交申訴。EFL表示，希望儘快完成仲裁程序，但若上訴結果發生變化，本周末在溫布萊舉行的附加賽決賽安排也可能再次調整。

米杜士堡發表聲明，對處罰結果表示歡迎，稱：

（這一決定）向足球運動的公平競賽與職業操守發出了明確信號。

球會同時確認，已開始準備與侯城的附加賽決賽。

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