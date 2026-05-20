英超｜阿仙奴苦等22年再奪聯賽冠軍　月底踢歐聯決賽挑戰雙冠

隨着次席的曼城在香港時間周三凌晨作客般尼茅夫比賽中失分，目前高踞積分榜首位的阿仙奴，提早一輪奪得2025/26球季英超聯賽冠軍。



「兵工廠」在周一晚憑夏維斯（Kai Havertz）關鍵頭槌破門，以1：0險勝般尼，以82分繼續排名第一，意味着少踢一場、以77分排第二的曼城，今仗作客般尼茅夫必須全取3分，才能保住爭冠希望。

曼城作客般尼茅夫失分，送阿仙奴登上英超王座。（Getty Images）

曼城領隊哥迪奧拿賽前傳出季末離任消息，面對此前已錄得16場聯賽不敗、今季異軍突起的般尼茅夫，最終賽和1：1，在英超只餘周日煞科戰下，肯定無法超越阿仙奴，曼城今季以亞軍作結。

這不僅是主帥阿迪達（Mikel Arteta）執掌兵工廠以來的首個英超錦標，更是阿仙奴自2003/04球季以「不敗奪冠」神話登頂後，終於再次封王。

過去22年，阿仙奴經歷「後雲格時代」的低谷，過去三個球季，阿仙奴連續兩年看着哥迪奧拿率領曼城後上奪冠，上年又是屈居利物浦之後僅獲「三連亞」。今季阿仙奴重整旗鼓，在37場聯賽中實現19次零封，還有24個死球入球、19次藉角球入波。截至目前，球隊攻入69個入球居聯賽次席，失球數僅26個為聯賽球隊中最少。值得一提的是，這亦是自2017/18球季後，第一次有曼城和利物浦以外的球隊奪得英超冠軍。

今季阿仙奴攻防全面。（Getty Images）

在爭冠關鍵衝刺期頂住壓力，阿仙奴曾以1：2敗予競爭對手曼城，奪冠形勢陷入被動，中場核心迪格蘭賴斯（Declan Rice）當時鼓勵隊友說一切還沒有結束。凌晨，賴斯與隊友觀看般尼茅夫對曼城一役後發IG回應當時講過的話：「就如我跟你們說過⋯⋯完成了。」

賴斯與隊友觀看直播後慶祝奪冠。（Instagram@declanrice）

阿仙奴目前已殺入歐聯決賽，今季有望拿到隊史上第一個歐聯冠軍，挑戰隊史最偉大的「英超+歐聯」雙冠王賽季。