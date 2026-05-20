英超｜阿仙奴全隊見證封王一刻　酋長球場外球迷瘋狂放煙花慶祝

撰文：胡卉忻
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隨着曼城未能從般尼茅夫身上全取三分，阿仙奴提早確認成為今季英超聯賽冠軍，「兵工廠」官方Instagram隨即瘋狂「洗版」，連發8條影片及7個圖輯狂賀奪冠。

領隊阿迪達（Mikel Arteta）前一日笑言要「短暫化身般茅球迷」，一眾阿仙奴職球員將此話聽入，齊集北倫敦訓練基地觀看賽事直播。比賽進入最後階段，全場屏息以待；當終場哨聲響起、確認阿仙奴正式封王一刻，現場近百名職球員瞬間陷入瘋狂，集體跳起爆發歡呼聲！

阿仙奴球員在訓練基地內觀看直播，慶祝奪冠。（Getty Images）

一眾球星隨後伴着2010世界盃宣傳曲《Wavin' Flag》及經典金曲《We are the champions》相擁合唱、激動狂跳，現場更即席開香檳慶祝，中場核心迪格蘭賴斯（Declan Rice）更將香檳一飲而盡。狂歡過後，球員先興奮捧起英超冠軍「紙牌獎盃」合照，直至本周日對水晶宮的煞科戰後，球隊才會正式接過並高舉真正的英超冠軍獎盃。

阿仙奴球員在訓練基地內觀看直播，慶祝奪冠。（Getty Images）
阿仙奴球員在訓練基地內觀看直播，慶祝奪冠。（Getty Images）

與此同時，酋長球場外亦化身紅海，球迷揮旗和放紅色煙花高歌慶祝奪冠。根據阿仙奴Instagram發佈的影片顯示，當地比賽時間晚上7時20分起陸續有阿仙奴球迷到達北倫敦街道，從8時起越來越多身穿紅色波衫球迷在此聚集，9時20分人群已塞滿整個區域，助威旗幟逐漸入場，更有球迷爬上燈柱揮舞印有阿仙奴隊徽的旗幟，隨住紅色波衫的球迷擠得水泄不通，警察到場維護安全。狂熱氣氛隨時間推移推向頂點，半空瀰漫着紅色煙霧。部分球迷在訓練基地外等候球員回家時一同慶祝。

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