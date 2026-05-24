英超煞科︱維拉挫曼城未能重演6隊踢歐聯　沙拿哭別利物浦

英超煞科日，焦點不止熱刺與韋斯咸「兩隊只能活一隊」，還有哥迪奧拿帶領曼城的最後一仗，以及利物浦兩大主將沙拿和羅拔臣的告別戰。

已提早奪冠的阿仙奴，與曼城、曼聯和阿士東維拉已鎖定來季歐聯資格，利物浦很大機會取得第5個席位，然而般尼茅夫仍可能破壞派對。



利物浦兩位離別在即的功臣沙拿與羅拔臣深情擁抱。（Getty Images）

沙拿早前被評「自私」，令今晚利物浦主場對賓福特會否上陣成疑。出場名單一出，埃及之王與同樣離隊在即的左閘羅拔臣，最後一次以球員身份在晏菲路亮相，同獲紅軍主帥史諾派遣正選上陣。

今仗後會離開曼城的哥迪奧拿（Pep Guardiola），最後一次排出的藍月亮正選陣容，曼城已無盃可爭，中鋒夏蘭特獲得休息不在大軍名單，而離隊在即的隊長貝拿度施華（Bernardo Silva）和中堅史東斯（John Stones）均正選上陣，能夠在主場對阿士東維拉一戰告別球迷。

哥迪奧拿最後一次帶領曼城，商販售賣印有他頭像的頸巾。（Getty Images）

英超2025/26煞科戰賽果：

熱刺 1：0勝 愛華頓

韋斯咸 3：0勝 列斯聯

水晶宮 2：2和 阿仙奴

曼城 1：2負 阿士東維拉

利物浦 1：1和 賓福特

白禮頓 0：3負 曼聯

新特蘭 2：1勝 車路士

森林 1：1和 般尼茅夫

富咸 2：0勝 紐卡素

般尼 1：1和 狼隊