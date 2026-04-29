史東斯結束10年曼城生涯　隨隊奪6次英超冠軍　拍片感謝哥迪奧拿

曼城周二（28日）宣布，後衛史東斯（John Stones）將在今季結束後約滿離隊，結束在球隊長達10年的光陰。



這名31歲的英格蘭國腳自2016年從愛華頓加盟以來，已為曼城出場293次。本賽季他受到傷病困擾，僅出場16次。

史東斯本賽季受到傷病困擾，僅出場16次。（Getty Images）

史東斯效力曼城精彩瞬間：

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史東斯是曼城近年來統治英格蘭足壇的核心人物之一，隨隊贏得6次英超冠軍、1座歐聯冠軍、2座足總盃、3座聯賽盃和1座世冠盃。

「來時還是孩子 離開已是男人」

史東斯在Instagram視頻中感觸良多地說：

過去10年這裏是我的家，未來它也將是我一生的家。

「這段旅程跌宕起伏，我來時還是個孩子，如今離開時已是男人，成為父親、丈夫，在球場上，我想也是一個夢想全部實現、非常圓滿的球員。職業生涯初期，我從沒想過自己會走到今天這一步——首先是實現所有成就——更沒想到能與所有人建立如此深厚的情誼。每一個夢想都被我實現了……」

史東斯隨隊奪下2025／2026賽季英聯賽盃冠軍。（Getty Images）

史東斯：哥迪奧拿是最好的教練

他也盛讚曼城主帥哥迪奧拿（Pep Guardiola）是世界上最好的教練。他說：

如果沒有他（哥迪奧拿），我想球隊的成功絕不會達到現在這種程度。

「我非常感激能與他共事這麼久，與他一起贏得所有榮譽，分享並擁有那麼多不可思議的時刻。我為他所做的一切感到幸運和感激。」

史東斯（右）和曼城主帥哥迪奧拿（左）。（Getty Images）

史東斯預計將入選英格蘭的世界盃陣容。他是繼隊長貝拿度施華（Bernardo Silva）之後，第二名長期效力的球員宣布即將離開曼城。

曼城本賽季仍在爭奪英超冠軍和足總盃，他們目前以70分排在英超積分榜第二，落後阿仙奴三分，但少賽一場。他們也在足總盃闖入了決賽，將對壘車路士。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】