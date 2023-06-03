烏克蘭9歲柔道小將遭俄羅斯空襲奪命　上周比賽初嘗冠軍滋味

俄烏戰爭持續，烏克蘭首都基輔日前再遭俄羅斯空襲，造成至少3人死亡，包括一名9歲女童。烏克蘭柔道總會主席透過社交網站發文，指該名遇害女童是柔道運動員，上周才取得首個柔道比賽冠軍，如今卻遭到不測。



烏克蘭首都基輔周四（1日）凌晨遭俄羅斯空襲，是俄羅斯自5月初以來的第18次攻擊，即使烏克蘭方面擊落10枚導彈，但有殘骸掉在一處防空避難所附近，導致3人死亡，其中一名是9歲女童。

基輔防空避難所遭上鎖 9歲女童遇空襲亡 澤連斯基促改善

2023年6月1日，烏克蘭基輔遭空襲後，民眾紛紛湧到防空避難所。（路透社）

烏克蘭柔道總會主席Mykhailo Koshlyak社交網站發文，指該名遇難的9歲女童維多莉亞（Victoria Ivashko），是一名柔道運動員，早年已經學習柔道，並在上星期基輔的比賽中，取得人生首個柔道冠軍，想不到如今卻遭遇不測。

維多莉亞的教練表示，這名9歲小女孩十分有天份，既冷靜又勇敢，是烏克蘭柔道的明日之星，可惜她再也無法為烏克蘭贏得更多冠軍。當這名烏克蘭柔道主席得知此噩耗後，久久未能平伏，直言這是烏克蘭柔道悲傷的一天。

（Twitter截圖）

當烏克蘭持續的襲擊時，Mykhailo Koshlyak指俄羅斯的柔道運動員已經準備出戰奧運資格賽，爭奪巴黎奧運的出賽資格。