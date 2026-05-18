足球｜美斯C朗拿度迎來個人第6次世界盃　最後一舞盼再創歷史

【足球】在2022年世界盃帶領阿根廷奪冠後，美斯（Lionel Messi）的職業生涯似乎已經圓滿，但對於他和C朗拿度（Cristiano Ronaldo）來說動力依然存在，兩人能在今年北美舉行的世界盃上創造更多歷史。



距離兩人首次亮相世界盃決賽周已過去20年，而「絕代雙驕」美斯和C朗拿度將迎來「最後一舞」，成為首批參加六屆世界盃的球員之一。

生涯亮相之後，他們都已成為超越足球的偶像，是地球上最具辨識度的人物，但如今他們步入中年，進入生涯尾聲。

美斯在卡塔爾世界盃率領阿根廷奪冠後，曾暗示繼續踢球意義不大。他在率隊歷經互射十二碼擊敗法國後說：

顯然，我希望以這個（冠軍）結束我的職業生涯。我不能要求更多了。

美斯在阿根廷國家隊的場上表現：

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我的職業生涯即將結束，因為這是我的最後幾年。在此之後，還有什麼呢？

但結果證明並非如此。美斯當時在巴黎聖日耳門表現平平，六個月後他轉投美職聯（MLS）。他在國際邁亞密表現出色，並於去年贏得了美職聯總冠軍MLS盃。

美斯轉投國際邁亞密後表現出色，並於去年贏得了MLS盃。（Getty Images）

雖然很難維持每周都拿出最強發揮，但他對阿根廷隊來說仍然至關重要。這名巴塞隆拿傳奇在2024年美國舉行的美洲盃上奪冠，並在世界盃南美洲外圍賽中成為最佳射手。

美斯最近說：

我熱愛踢足球，我會一直踢下去，直到我不能再踢為止。

能迎國家隊里程碑 世界盃入球紀錄也在望

美斯首次亮相世界盃決賽周是在2006年，當時18歲的他在德國蓋爾森基興6：0大勝塞黑的比賽中取得一個入球。

美斯參加阿根廷國家隊的球隊訓練。（Getty Images）

而美斯現在距離200場國家隊出戰的里程碑僅差兩場，阿根廷主帥史卡朗尼（Lionel Scaloni）堅稱：

我將盡一切努力確保他能出戰。

美斯也有望繼續提升他世界盃決賽周26次出場的紀錄。考慮到阿根廷的小組對手實力略顯遜色，已攻入13個入球的他距離高路斯（Miroslav Klose）16球的紀錄也近在咫尺。

阿根廷將首先遇上阿爾及利亞和奧地利，然後在美斯慶祝39歲生日三天後，在達拉斯迎戰約旦。

C朗拿度期待首奪世界盃

對於比美斯年長的C朗拿度來說情況並不相同，這位41歲的葡萄牙老將依然期待着首次在世界盃登頂。

C朗拿度代表葡萄牙征戰國際賽事。（Getty Images）

C朗拿度在葡萄牙國家隊的場上表現：

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C朗拿度在青少年時期隨葡萄牙在本土輸掉2004年歐國盃決賽，但他後來成為隊長，帶領球隊在2016年歐國盃中奪冠，彌補遺憾。

然而，世界盃的情形卻很不一樣，特別是在2006年的準決賽之後。在那之後，葡萄牙只贏得過一場世界盃淘汰賽，當時C朗拿度在後備席上見證球隊在2022年的16強賽中以6：1大勝瑞士，最終8強止步。

馬天尼斯（Roberto Martinez）之後成為葡萄牙主帥，並恢復了C朗拿度作為正選前鋒的地位。儘管C朗拿度在2024年歐國盃沒能取得入球，葡萄牙也在8強失利，他依然是正選前鋒。

C朗拿度是歷史上出場次數最多的男足球員，國家隊共出場226次，這位曾效力於皇家馬德里（Real Madrid）和曼聯（Man United）的超級巨星，如今也有望隨艾納斯（Al Nassr）贏得沙特聯賽冠軍。

C朗拿度最近證實這將是他最後一屆世界盃，他說：

我將41歲了，我想是時候了。

期待淘汰賽首個入球 美斯C朗拿度有望複賽相遇

葡萄牙與哥倫比亞、烏茲別克和剛果民主共和國同組，是出線和奪冠的熱門之一，但也有人懷疑C朗拿度的存在是否會限制一支才華橫溢的球隊。

C朗拿度代表葡萄牙征戰國際賽事。（Getty Images）

就個人而言，已經有8個世界盃入球的他將爭取迎來淘汰賽階段的首次破門。

馬天尼斯在接受採訪時說：

他不僅僅是一名足球運動員，對於國家隊來說，他就是全部。

「他是隊長，他展現了對祖國模範般的承諾。他真是不可思議。」

41歲時舉起世界盃獎盃將是C朗拿度結束職業生涯的絕佳方式。而值得一提的是，如果葡萄牙和阿根廷都以小組首名出線，他和美斯有望在7月11日於堪薩斯城舉行的複賽中相遇。

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】