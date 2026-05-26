世界盃2026｜國際邁阿密證美斯左大腿疲勞 料不影響為阿根廷出戰
撰文：胡卉忻
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美職聯球會國際邁阿密官方今日（26日）發表傷情通報，證實阿根廷隊長美斯（Lionel Messi）因過度負荷，導致左腿腿筋肌肉疲勞，何時復出將取決於臨床康復進度及身體機能。
美斯在周日國際邁阿密6：4勝費城聯比賽第73分鐘感覺大腿不適提早離場，自行返回更衣室。離世界盃開鑼不足三周，美斯在大賽前最後一場聯賽中傷出令球迷擔憂。知名記者羅曼奴大派「定心丸」，發文表示美斯傷勢並無大礙，有望代表國家隊披甲。
阿根廷將於當地時間6月16日迎來世界盃首戰，對手是阿爾及利亞，目前主帥史卡朗尼（Lionel Scaloni）尚未公佈大軍名單。美斯生涯5次參加世界盃，於2014年及2022年兩度榮膺MVP，上屆帶領「藍白軍團」成功登頂。
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