世界盃2026｜英格蘭大本營解禁放假半天　杜慈批准太太團入內探訪

向來治軍嚴明的英格蘭國家隊主帥杜慈（Thomas Tuchel），在決賽周前夕竟大打「人情牌」，罕有地放寬集訓營守則，批准有「WAGs」之稱的球員妻子及女友進入球隊位於佛羅里達州西棕櫚灘（West Palm Beach）的酒店駐地。



以往英格蘭大賽期間，為免球員分心，集訓營往往謝絕家屬到訪。最初英格蘭隊亦是如此，只有球隊相關人員才能夠進入駐地，後來杜慈一反常態，解除禁令。知情人士表示，杜慈希望隊員們在大賽前放鬆一些。

英格蘭駐地允許家屬探訪。（Getty Images）

據英國傳媒《太陽報》報道，中場球星祖迪比寜咸（Jude Bellingham）女友Ashlyn Castro上周驅車4小時到達與下榻地，於落日時分與比寧咸玩起類似UNO、名為Skyjo的紙牌遊戲。另外哈利卡尼（Harry Kane）妻子、明奈（Kobbie Mainoo）女朋友亦到訪過基地。

比寧咸女友Ashlyn（Instagram@ashlyncastro）