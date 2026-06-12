胡禮菲臘斯期望夏天與曼城再訪港　冀拉舒福特世界盃證身價

美加墨世界盃開鑼，緊接進行的「香港足球盛會2026」承接足球狂熱，在啟德主場館上演兩場友賽，當中曼城與國際米蘭將在8月1日碰頭。曼城名宿胡禮菲臘斯（Shaun Wright-Phillips）接受香港傳媒的線上訪問，除了期望再度來港，同時看好英格蘭打入世界盃四強。



（公關提供）

曼城﹑車路士﹑國際米蘭及祖雲達斯四支歐洲勁旅，將在今夏訪港，在啟德主場館上演兩場的友賽，當中曼城名宿胡禮菲臘斯早前來港出席記者會，原來是他首次造訪香港，「這是我第一次來港，與球迷見面，體驗香港的點心文化，這是極佳的體驗。每當有機會與亞洲球迷接觸，都是十分難得的，希望屆時可以合演一場精彩的友賽。」

香港炎熱不易過，胡禮菲臘斯略有所聞，同時球員們有信心，而且將在有冷氣的啟德場館出戰，他與球隊上下都期待再次訪港。

（公關提供）

功勳主帥哥迪奧拿離隊，胡禮菲臘斯談及曼城的變動，他盛讚哥帥，直言承繼他的位置難度不低，他坦言這是每個球會經歷的過程，長任教頭離開必有影響，他希望馬列斯卡可以保持球隊風格，延續多年的成功。

（公關提供）

美加墨世界盃開鑼，作為曾經英格蘭國腳的胡禮菲臘斯，他當然支持英軍，「我當然看好英格蘭﹑西班牙﹑法國﹑阿根廷是最後四強。」北美各地氣溫甚高，他認為主辦國之一的墨西哥有力成為黑馬之一。

球員時代任翼鋒的胡禮菲臘斯，期望同位置的拉舒福特（Marcus Rashford）能夠在世界盃舞台展示光芒，「他（拉舒福特）克服在曼聯的困難時刻，在巴塞隆拿表現自己，我認為他英軍的翼鋒首選，加上他傳射俱佳及領導能力，他有力改變戰局。」