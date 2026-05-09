香港田徑錦標賽｜陳俊浩400米封王　冀再突破追近亞洲水平

一年前的香港田徑錦標賽，在400米「初出茅廬」的陳俊浩初次封王；一年後的香港錦標賽，陳俊浩已是香港紀錄保持者，他同樣首名衝線蟬聯冠軍，跑出47.17秒，與第三度刷新港績擦身而過。

陳俊浩以「還好」總結今槍，即使表現不俗，但他依然未滿足，距離突破47秒只差一點，冀盡快跑進46秒，貼近亞洲的水平。



相隔一年再戰香港錦標賽，陳俊浩初賽輕鬆跑出49.42秒晉級，約4小時後出戰決賽。位處第5線的陳俊浩，開賽前做出「反L」手勢，原來是代表他拔萃時期的「郭慎墀社」（Sydney James Lowcock）。

陳俊浩上年兩破400米香港紀錄，今次賽事目標明確，希望再破港績，並突破47秒。陳俊浩首200米已經帶出明顯優勢，最後100米領先約30米，最後拋離第二名的新加坡跑手逾1.5秒，卻未能跑進46秒，以47.17秒衝線，與自己所保持的香港紀錄相差0.08秒。

陳俊浩賽前擺出L字手勢卻反轉了。（夏家朗攝）

陳俊浩首200米已經拉開差距。（夏家朗攝）

上星期剛在日本戰畢靜岡國際陸上競技大會的陳俊浩，正以亞運為目標，他以「還好」形容今場，「賽前部署是頭300米本想跑到34.5秒左右，最後100米約莫12.4秒，就剛好在47秒內完成。今槍大致做到，頭300米跑到34秒頭，惟最後100米跑到12秒尾，只差一點點。」

上周在日本一役，陳俊浩坦言該仗開段太衝，今次特意調整﹑前段放鬆一點，卻被教練鄧漢昇「看穿」，「教練（鄧漢昇）賽後說我今場沒有做過訓練的內容，出彎時略嫌太放鬆，這一點我都認同，原本今場想在直路出彎路﹑彎路出直路更有侵略性。」

陳俊浩以47.17秒衝線，香港錦標賽400米封王。（夏家朗攝）

陳俊浩自評今仗表現還好。（夏家朗攝）

即使今場未能突破47秒，同樣造出不錯的時間，陳俊浩放眼未來，深信跑進46秒是時間問題，「上場（日本靜岡）及今場同樣希望跑到47秒以下，其實（跑到）46秒在亞洲水平是基本，未來兩個月有不少賽事，相信總有一場可以做到。」陳俊浩下星期將轉赴重慶出戰大獎賽，其後再有香港公開賽及韓國賽事，若盡早跑入46秒，對未來部署都有幫助。

一年前後，陳俊浩同樣贏得香港錦標賽400米冠軍，他坦言體能﹑戰術分別甚有不同，今場的節奏控制比上年好，而非上年般「捱」回來，今次以可控的速度完成。陳俊浩仍未滿足，謙稱自己仍有不少進步空間，將自己的時間對比其他46秒的跑手，再尋找自己最佳的戰術。陳俊浩明日再出戰，將轉戰男子400米跨欄。

陳俊浩希望盡快突破，跑進47秒內。（夏家朗攝）