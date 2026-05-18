田徑｜陳俊浩229日三破400米港績　全國大獎賽重慶站跑46.98秒

陳俊浩上年底打破塵封10年的男子400米香港紀錄，上槍在香港錦標賽跑出47.17秒，距離跑進47秒大關的目標還是差一點點。戰畢香港錦標賽後，陳俊浩赴重慶出戰全國田徑大獎賽，期待已久的時間終於做到，在決賽跑出46.98秒，7個多月內第三次刷新香港紀錄，同時是香港第一人400米跑進47秒內。



陳俊浩（資料圖片／夏家朗攝）

從陳俊浩轉跑400米以來，香港紀錄無疑是其中一個目標，他更想做到的，是突破47秒大關，無論上次10月第一次刷新港績的47.12秒，11月在全運會再推前的47.09秒，時間還是停留在47秒。

突破47秒大關，是陳俊浩想盡快做到的小目標，在靜岡的國際陸上競技大會，或者上星期的香港錦標賽，陳俊浩仍然差一點點。陳俊浩轉戰全國田徑大獎賽重慶站，嘗試取得突破。

陳俊浩在7個多月內三度打破香港紀錄。（資料圖片／夏家朗攝）

陳俊浩在男子400米決賽面對數名來自廣東的跑手，第6線的陳俊浩絕不輸蝕，即使未能踏上頒獎台，以第5衝線，但跑出46.98秒的時間，或許比獎牌來得更有意義，他終於跑進47秒內。陳俊浩改寫個人最佳時間，同時刷新香港紀錄，是229日內的第三次，亦是香港史上首名男跑手400米跑進47秒內。

衝線後看到46.98秒的時間，陳俊浩腦海一片空白，感恩有幸成為香港第一人，「十分感激教練阿昇（鄧漢昇）的指導，開季跑了幾場已經慢慢取得感覺，今場開賽前更有信心，以平常心落場跑，終於做到了。」

跑進47秒，是陳俊浩的小目標，如今終於達成，他坦言今槍是強心針，使他更有信心向更快、更大的目標邁進，希望在今年可以再把時間推前，在名古屋亞運再爭好成績。