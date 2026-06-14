世界盃2026｜國足無份但3中國球證入圍決賽周　SVAR傅明率先登場

世界盃2026決賽周參賽球隊數目由32隊擴充至48隊，遺憾中國國家男子足球隊（國足）依舊未能突破外圍賽、再次無緣踏足這片足球最高殿堂，但在大洋彼岸的綠茵場上，中國足球的另一股力量卻悄然寫下了歷史新章。



本屆世界盃中國3位球證馬寧、傅明與周飛有份執法。（新華社）

國足再次無緣世界盃 3中國球證亮相賽場

6月14日中午世界盃D組首輪澳洲對土耳其一仗，中國國際級球證傅明首度登場，擔任比賽的助理視像助理球證（Support Video Assistant Referee，簡稱：SVAR）。

今年4月國際足協已公佈今屆世界盃的球證名單，中國足協共有3人歷史性同時入選，他們各有不同角色，馬寧會出任主球證，傅明為視像助理球證，而周飛則為助理球證。身為主球證的馬寧自然最受注目，不過率先亮相的是今場在VAR提供協助的傅明。

傅明是今屆世界盃首位登場的中國球證，他在澳洲對土耳其一仗出任助理視像助理球證。（新華社）

VAR專員傅明：大學副教授的「冷靜大腦」

擔任VAR球證的傅明，現職南京航空航天大學體育系副教授，在球圈內以冷靜、理論知識紮實見稱。隨着現代足球引入VAR，他迅速成為亞洲頂尖的VAR專家。他曾多次在亞冠、亞洲盃等重大賽事中坐鎮VAR室，今次首秀出任澳洲對土耳其的SVAR，正是國際足協對他技術能力的肯定，個人首度亮相世界盃決賽周。

主球證馬寧執法風格鐵面無私、出牌果斷，人稱「卡牌大師」。（getty images）

鐵面主哨馬寧：47歲的「卡牌大師」

在今屆世界盃有份執法的3位中國球證當中，身為主球證的馬寧無疑是主角。他的執法風格鐵面無私、出牌果斷，人稱「卡牌大師」。今次亦是他繼2022年卡塔爾世界盃擔任6場第4球證後再度入選決賽周，並首度獲得主球證資格。

2024年初的卡塔爾男足亞洲盃決賽卡塔爾對約旦，他在比賽中頂住巨大壓力判罰3個12碼，展現極強心理素質。他出發前接受中央電視台訪問，一度感觸哽咽：「我們把所有的青春、所有最好的年紀、所有能付出的東西，全給了裁判事業。判罰不需要被所有人喜歡，但必須對得起這件衣服。」

中國助理球證周飛（右）。（新華社）

幕後功臣周飛：與馬寧並肩作戰的「百米飛人」

助理球證往往是球場上最容易被忽視、卻又承擔極高體能消耗的角色。周飛作為中國今次入選的唯一一個助理球證，近年一直是馬寧執法團隊中不可或缺的左右手。從中超聯賽到世界冠軍球會盃，再到亞洲盃決賽，周飛與馬寧、張成等人長期合作，默契十足。周飛在邊線的快速折返跑動、對於「差之毫釐」的越位線把控，是馬寧在場上敢於果斷吹哨的最強後盾。