世界盃2026｜伊拉克40年再登世盃舞台　尖刀身世悲慘建功別具意義

一躍力壓挪威守將，頭槌頂入網內，伊拉克相隔40年再戰世界盃決賽周，是史上第二球。伊拉克入球功臣艾文侯賽因（Aymen Hussein）瘋狂慶祝，這士哥對這名30歲鋒將意義重大，年少時家中經歷巨變，他差點放棄足球，因為母親一句話而繼續足球生涯，至今終登上世界盃舞台。



說起伊拉克，大家或聯想到戰爭。伊拉克戰爭在2003年3月爆發，即使美軍在2011年全面撤出，結束長達8年的軍事行動，伊拉克仍然不時受戰火影響。正在漫天戰火的2007年，伊拉克神奇地贏得亞洲盃冠軍，為伊拉克國民在戰火中增添笑容，對年少已深愛足球的艾文侯賽因，無疑是一支強心針。

伊拉克在2007年稱霸亞洲盃，為戰火中的國民帶來喜訊。（Getty Images）

伊拉克戰爭期間兩失至親 曾想放棄足球

在伊拉克膺亞洲冠軍的翌年，12歲的侯賽因已是當地球隊一員，卻經歷改變一生的變遷。侯賽因父親在購買建屋材料時，遭恐怖份子無情殺害；數年後，侯賽因隨國家隊青年軍在土耳其集訓，卻再度迎來惡耗，侯賽因的兄長被恐怖份子綁架，杳無音信，青少年時期接連失去至親，侯賽因認為需要負起照顧家庭的重任，故決定放棄足球，卻被母親一口回絕。

「她（侯賽因母親）要我繼續踢下去，不容許我放棄，她告訴我：『這（足球）是你的夢想，我知道，你要繼續追逐夢想。」因為母親一句話，侯賽因繼續其足球路。

艾文侯賽因年少時差點放棄足球。（路透社）

母親堅持要他繼續追夢 伊拉克國內最高身價球員

2012年，是侯賽因足球生涯關鍵的一年，他被伊拉克頂級聯賽球隊杜霍克（Duhok SC）相中，簽下一紙一年半的合約。杜霍克陣中擁有不少伊拉克國腳，能夠與國腳們合作是夢想成真，他坦言不用分文也願意效力。

侯賽因展開職業足球生涯後，在伊拉克聯賽打滾多年，輾轉曾到突尼西亞及卡塔爾搵食，如今效力伊拉克的阿爾卡瑪（Al-Karma SC），傳聞簽下一紙100萬美元的合約，是伊拉克身價最高的球員。

艾文侯賽因是伊拉克身價最高的球員。（路透社）

入境美國扣查7小時 伊拉克悲劇英雄用入球被世界看見

艾文侯賽因是伊拉克隊中的尖刀，司職門將的隊友查拉哈辛（Jalal Hassan）當然認同，「艾文毋須介紹，他的表現證明一切，他是阿拉伯足球的其中一名最佳球員。」當艾文侯賽因入境美國時卻遇到麻煩，在波士頓機場入境時，被美國有關方面盤問近7小時才放行。

伊拉克相隔40年重返世界盃舞台，首戰縱然以1：4不敵挪威，但艾文侯賽因攻入破蛋一球，讓世界認識這名伊拉克的悲劇英雄。

「我希望我的父親與兄長仍然在世，見證我在足球的成就，同時分享所有喜悅。」無論艾文侯賽因的父親與胞兄身處什麼地方，相信也會以他為榮。

相信父親與胞兄也以艾文侯賽因為榮。（路透社）