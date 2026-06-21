世界盃2026｜拉芬夏確認右大腿肌肉受傷歸期未明　季內四度受創

巴西正選右翼鋒、巴塞隆拿球星拉芬夏（Raphinha）於昨日（20日）世界盃C組巴西3：0大勝海地比賽上半時因傷退下火線，巴西足總隨即發表聲明，確認其右大腿後側肌肉受傷，復出時間未定。



根據現行世界盃賽例，若球員在非對抗情況下倒地並要求軍醫入場，受傷球員治理後必須移步至場外等待1分鐘方可重新進場，令球隊一度陷入少打一人的被動劣勢。此新例旨在減少球員「扮傷」拖延時間，正因如此，拉芬夏在比賽中突然抱傷坐在草地上，旋即令森巴軍團上下大為緊張，隊友紛紛上前關切。經軍醫治理後，拉芬夏最終無法堅持，由19歲小將拉恩域陀（Rayan）入替。從直播畫面可見，拉芬夏最後在毋須攙扶下自行步出球場，惟步伐顯得有些一拐一瘸。

拉芬夏在巴西3：0擊敗海地比賽上半時感覺右大腿不適提前離場。（路透社）

隊友柏基達（Lucas Paqueta）賽後表示：「拉芬夏顯得有些沮喪。我們都祈求這不是最壞的情況，因為他對我們太重要了，球隊在進攻端非常依賴他的創造力與突破能力。」

巴西足總現在強調拉芬夏不會提早離隊，並對他進行強化治療，力求以最快速度重返賽場。

拉芬夏傷缺後，安察洛堤還有拉恩域陀、安迪歷以及加比爾馬天尼利等人可用。（路透社）

然而，這已是這位29歲球星在過去一季內第4次遭遇大腿肌腱傷患。傷病噩夢從上年9月開始，上季他在巴塞隆拿因相同傷病缺席19場比賽，甚至錯過歐聯對馬德里體育會的關鍵大戰。

拉芬夏已是一年內第4次受同樣問題影響。（路透社）

在拉芬夏傷退後，安察洛堤（Carlo Ancelotti）還有19歲新星拉恩域陀、安迪歷（Endrick）以及阿仙奴前鋒加比爾馬天尼利（Gabriel Martinelli）等多個球員可選擇，足夠重新盤活右路進攻，以解燃眉之急。