世界盃2026｜庫拉索零封厄瓜多爾取史上首分　門將羅姆撲救15次

2026世界盃E組次輪，中國裁判馬寧、周飛、傅明聯手執法世界盃歷史上第999場比賽。庫拉索門將「房間哥」艾萊羅姆（Eloy Room）全場貢獻15次精彩撲救，讓厄瓜多爾沒有太多辦法，最終雙方0：0打和，庫拉索拿到隊史在世界盃上首分。



比賽其中一個關注點落在球證身上，中國裁判馬寧為今場比賽主球證，這是他裁判生涯首次擔任世界盃主哨，另一位中國籍球證周飛任旁證，傅明則任VAR球證。向來以派牌多見稱、在內地號稱「卡牌大師」的馬寧全場派出6張黃牌。

中國球證馬寧首任主裁派6黃

同組德國已經取得兩連勝，提前鎖定其一直接出線名額。厄瓜多爾首輪遭科特迪瓦絕殺，今場比賽面對分組實力較弱的庫拉索，勢必保證3分且多爭取入球。厄瓜多爾今場亦有多數球迷從南美來到現場，將看台裝飾成黃色海洋，讓球隊近乎在主場氣氛下作賽。2分鐘，厄瓜多爾長傳打身後，安拿華倫西亞（Enner VALENCIA）單刀，庫拉索門將艾萊羅姆做出撲救。

艾萊羅姆高接抵擋。（路透社）

庫拉索以防守為主，艾萊羅姆上半時做出6次精彩撲救，力保球門不失，雙方以0：0返回更衣室。

艾萊羅姆成為今場最亮眼球員。（路透社）

下班時厄瓜多爾繼續對庫拉索形成圍攻之勢，49分鐘，摩西斯卡些度嘗試外圍遠射（Moises CAICEDO）繼續被艾萊羅姆抱住。56分鐘，庫拉索3次射門極具威脅，半場未觸碰過皮球的加連迪斯（Hernan GALINDEZ）做出關鍵3連撲。64分鐘，艾萊羅姆再次英勇化解對手頭球三連擊，雙方門將成為今場比賽最搶眼的球員。84分鐘，尼爾臣安古路（Nilson ANGULO）送直塞，安拿華倫西亞射門偏出。憑艾萊羅姆出色表現，庫拉索最終0：0成功逼和厄瓜多爾，拿到隊史在世界盃上的第一分。

羅姆創法定時間內單場撲救紀錄

羅姆今仗精彩表現作出15次撲球，成為世盃史上單場撲救第二多的守門員，美國一代名將侯活在2014世界盃16強面對比利時，法定時間連加時合共撲救16次。假如只計90分鐘賽事，侯活則撲救12次，故羅姆是法定時間內世盃史上單場撲救最多的門將。

厄瓜多爾門將加連迪斯亦貢獻關鍵撲救。（路透社）

厄瓜多爾悶和庫拉索後，兩戰只積1分，雖然目前以得失球力壓庫拉索排在分組第3，但他們最後一輪對手是德國，且零入球，在與其他分組的第3爭奪中不佔優勢。海島小國庫拉索雖然出線形勢仍不樂觀，但目前還保留出線可能，對於首次參加決賽周的他們來說，已是佳績。至於較早前贏波的德國，在兩隊賽和後，更篤定會以E組首名出線32強。