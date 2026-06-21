世界盃2026｜FIFA主席恩芬天奴不停觀賽　一周飛遍12城逾2萬公里

國際足協主席恩芬天奴（Gianni Infantino）正展開一場近乎瘋狂的「時空穿梭」觀賽之旅，一周飛遍12城橫跨時區觀看世界盃，總飛行里程達約21708公里。此前，他計劃賽事期間「盡可能一日看兩場比賽」。



2022世界盃期間，恩芬天奴幾乎觀看全部64場比賽，不過，當時球場間最長距離僅約74公里，坐車2小時內必到。而今屆美加墨世界盃橫跨3個國家，4個時區，16個主辦城市之間最遠距離超4500公里，相當於從香港到中東的距離，飛行時間逾6小時。

恩芬天奴在世界盃期間化身空中飛人。（路透社）

恩芬天奴乘坐卡塔爾航空贊助的私人飛機出行，外媒揭露恩芬天奴在開賽初期的驚人飛行軌跡：

周四（6月11日）墨西哥城：出席阿茲特克球場揭幕戰隨即飛往瓜達拉哈拉，觀看韓國對捷克兩城相距458里，航程僅約1小時。

恩芬天奴出席揭幕戰。（路透社）

周五（6月12日）從瓜達拉哈拉飛行529公里，到洛杉磯：觀看美國以4：1大勝巴拉圭飛往美國西岸。

周六（6月13日）飛行504公里到，美國西岸三藩市，觀看卡塔爾對瑞士，隨即飛往1323公里外的溫哥華，觀看澳洲對土耳其，一日之內穿梭美加兩國「隻料娛樂」。

周日（6月14日）飛行4514公里到邁亞密，主持211個成員協會的FIFA峰會。

周一（6月15日）飛行4398公里，到西雅圖觀看比利時對埃及，再飛行1547回到洛杉磯觀看伊朗對陣新西蘭賽事。

恩芬天奴與前足球運動員韋亞一同觀看伊朗對新西蘭。（路透社）

周二（6月16日）飛行2198公里，到堪薩斯城觀看阿根廷對阿爾及利亞。

周三（6月17日）飛行1040公里，到達侯斯頓觀看剛果民主共和國對葡萄牙賽事。

周四（6月18日）飛行1218公里，回到墨西哥城，觀看烏茲別克對哥倫比亞，隨後飛3956公里去到溫哥華觀看加拿大對卡塔爾。

恩芬天奴與加拿大總理卡尼合影。（路透社）

56歲的恩芬天奴個人的飛行里程，將毫無懸念地超越所有參賽球員與球隊。但頻繁飛行的行為亦引起環保學者的注意，新氣象研究所估計單是航空交通產生的碳排放估計就高達770萬噸，比2010年至2022年間歷屆世界盃的平均水平飆升了4倍以上。恐怕FIFA亦要面對排山倒海的減碳輿論壓力。