世界盃2026｜日本4球炒突尼西亞　上屆「毫米壓線」救波再現

撰文：胡卉忻
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2026世界盃F組次輪，世界盃迎來歷史上第1000場比賽，日本隊與突尼西亞共享里程碑一刻。日本憑上半時鐮田大地腳跟入球、上田綺世遠射，下半時，伊東純也單刀破門，上田綺世頭槌上演梅開二度，日本以4：０擊敗突尼西亞。突尼西亞吞下兩場大敗，成為今屆第3支出局球隊。

日本首輪2：2戰和歐洲勁旅荷蘭，損失一員大將，久保健英今場仍未恢復，傷缺不入名單，令日本繼續將遠藤航球衣懸掛在後備席，帶上因傷退出的老隊長一起戰鬥。突尼西亞首輪遭瑞典5：1大炒，隨即換帥林武治（Sabri Lamouchi）下台，蘭納（Herve Renard）臨危受命，後者曾在亞洲區外圍賽中與日本有過交手，當時帶領沙特作客0：0打和日本。

今場比賽是世界盃歷史上第1000場比賽。（路透社）

突尼西亞開局採取高位逼搶，留給日本極大傳控球空間，僅4分鐘，中村敬斗左路下底傳中，鐮田大地腳跟將球送入球門，日本1：0取得領先。

鐮田大地為日本先開記錄。（路透社）

日本領先後，突尼西亞門前險象環生，8分鐘，堂安律擺脫後送出傳中，鐮田大地包抄，戴倫布朗（Dylan Bronn）將球剷出底線。9分鐘，艾曼達曼（Aymen Dahmen）極限將球從門線撈出日本遠射，經VAR確認，足球以微弱之差未整體過線，不算入球。

日本再現毫釐之差球。（直播畫面）

日本丟失球權後就地發動兇猛反搶讓突尼西亞很難適應，而突尼西亞則相反，防守顧慮較多，防守強度較低，未能給到日本壓力。日本在賽中掌控節奏，收放自如，31分鐘，日本一腳傳遞打到前場，上田綺世遠射入遠角，日本2：0領先。

上田綺世通過遠射為日本擴大領先優勢。（路透社）

易邊後，場面較上半時沉悶，日本放慢節奏等待機會，47分鐘，田中碧嘗試禁區外遠射偏出。直到69分鐘，伊東純也單刀破門，日本將領先優勢擴大至3：0。84分鐘，佐野海舟右路下底傳中，上田綺世頭槌頂入，日本4：0領先，並將比數保持到全場結束。

伊東純也入球打破下半時沉悶局面。（路透社）

突尼西亞吞下兩連敗，失9球，糟糕表現讓他們失去晉級希望，成為今屆第3支出局球隊。日本暫積4分，以入球數劣勢暫列荷蘭之後，下輪與瑞典的直接對話，將決出直接出線名額。

日本正選陣容：
門將：1鈴木彩艷
後衛：4板倉滉、21伊藤洋輝、22富安健洋
中場：24佐野海舟、7田中碧、15鎌田大地、10堂安律
前鋒：13中村敬斗、14伊东純也、18上田綺世

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