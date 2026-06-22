世界盃2026｜比利時悶和伊朗出線存暗湧　堅尼怒轟球隊表現太垃圾

2026世界盃分組賽G組被視為出線熱門的歐洲勁旅比利時，繼首戰1：1逼和埃及後，今晨對戰伊朗再度陷入苦戰。儘管全場狂轟23腳，卻始終無法攻破對手大門，最終只能以0：0悶和伊朗。

兩戰僅得2分的「歐洲紅魔」出線有危機，擔任電視評述的愛爾蘭名將、曼聯前隊長堅尼（Roy Keane）賽後火力全開，痛罵比利時的表現簡直是「垃圾」。



世界盃2026｜隊長奇雲迪布尼與隊友發揮未如理想，比利時兩戰僅得2分。（路透社）

紅魔鬼前隊長堅尼火力全開 直斥歐洲紅魔表現垃圾

比利時由他們的黃金一代主力迪布尼領軍，陣中亦有盧卡古、杜沙特等出名球星，中前場人腳不錯，今場卻忘帶射門鞋。雖然控球率佔優，但球員未能發揮應有把握力。

前曼聯隊長兼名宿堅尼在英國電視台ITV Sport節目中毫不留情，直斥這場賽事慘不忍睹，「就比賽質素而言，我認為簡直是垃圾，真的很糟糕。比利時顯然有幾次很好的機會，但傳球、走位、決策的水平都太差了」。

擔任電視評述的名將堅尼賽後火力全開，直斥比利時的表現是「垃圾」。（節目截圖）

堅尼狠批比利時缺爭勝心：「三、四碼外都失機，有什麼勝算？」

換邊後不久，比利時曾有黃金機會，可惜迪古柏（Maxim de Cuyper）近距離施射被伊朗門將擋出。

堅尼也批評道：「當你的球員在三、四碼外都能錯失機會，你還有什麼勝算？這一幕概括了他們的表現。他們在門前把握力以至整體發揮上，都缺乏爭勝的信念，球員缺乏專注度，還犯下了低級錯誤，我對他們感到非常失望。」

世界盃2026｜比利時球員迪古柏近門施射被擋出，錯失打破僵局的黃金機會。（路透社）

狂轟23腳無功而還 2018季軍功臣狠批一眾舊隊友

事實上，比利時今場並非沒有破門機會，全場共錄得23次射門、其中7次中目標，惟伊朗門將比蘭雲特（Alireza Beiranvand）化身「銅牆鐵壁」屢救險球。久攻不下的比利時在尾段更遭到打擊，後衛尼敦尼葛（Nathan Ngoy）因拉跌對方前鋒泰利米（Mehdi Taremi），被球證出示紅牌直接驅逐出場，令球隊要少踢一人，還須在下場停賽。

曾代表比利時上陣127次、2018年世界盃比利時季軍成員艾達韋列特（Toby Alderweireld）賽後亦向昔日隊友開火。他直言這個小組是今屆實力最弱的一組，比利時理應首名晉級，但現時的主力球員明顯未能交出令人滿意的功課：「關鍵球員們除了門將高圖爾斯（Thibaut Courtois）之外，都沒有發揮出應有水平。這是個大問題，整體而言表現必須大幅提升。」

世界盃2026｜門將高圖爾斯是比利時今屆唯一踢出水平的球員。（路透社）

比利時主帥淡定回應：「我們只是慢熱」

面對外界排山倒海的批評，比利時領隊魯迪加西亞（Rudi Garcia）承認球隊在前場缺乏效率，但他認為這是慢熱的表現：「我們有射中目標，但對門將的考驗還不夠。這屬於世界盃慢熱的一部分，有時我們看起來有些猶豫，但我們很清楚下一場對陣紐西蘭需要怎樣的結果。」

前鋒盧卡古在陣上踢得吃力，賽後坦承全隊在關鍵時刻表現得太過浮躁。（路透社）

盧卡古坦承球隊太浮躁 生死戰對新西蘭

全場踢得異常吃力的前鋒盧卡古（Romelu Lukaku）亦坦承球隊存在問題：「我們有很多機會，但就是無法入球。全隊在比賽的關鍵時刻踢得太過浮躁。當你開始比賽時，你必須帶着計劃上陣並堅持執行。」

比利時能否出線32強，視乎最後一場分組賽戰果，他們將於香港時間下周六（27日）凌晨4時迎戰以1分暫排榜尾的新西蘭。

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