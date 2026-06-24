世界盃2026｜克羅地亞1球勝巴拿馬　後備兵奠勝賀莫迪歷200次披甲

2026世界盃L組，克羅地亞憑安迪布迪美亞（Ante Budimir）下半場打入全場比賽唯一入球，以1：0小勝擊敗巴拿馬。



同組剛剛結束的比賽中，加納以0：0逼和英格蘭，雙方積分已達到4分，讓同得1分的克羅地亞與巴拿馬出線形勢陷入被動，今仗落敗一方將提前結束今屆世界盃之旅。

上半場，雙方勢均力敵，推進節奏未算太快，巴拿馬反搫積極，以簡單的後場長傳或左右路傳中攻門。22分鐘，米高梅里路（Michael Amir MURILLO）右路傳中，荷西洛迪古斯（Jose Luis RODRIGUEZ Francis）頭槌攻門，克羅地亞門將利華高域（Dominik Livakovic）手指救到皮球後擊中門楣彈出，為雙方上半場最有威脅的攻勢。

洛迪古斯上半場表現活躍，曾頭槌攻門擊中門楣，為雙方半場最具威脅的攻門。（路透社）

克羅地亞雖然傳控技術佔優，不過很難滲透入巴拿馬腹地，進攻銳度不及對手，46分鐘，巴杜連拿（Martin Baturina）外圍低射被奧蘭度摩斯基拉（Orlando MOSQUERA）倒地撲出底線，克羅地亞少有地完成一腳射門。雙方上半場合共只有3腳射門，無一命中目標，以0：0悶和進入中場休息。

易邊後，克羅地亞主動求變，換上兩名前鋒卡拉馬歷（Andrej Kramaric）與安迪布迪美亞，立即收到成效。54分鐘，祖薛史坦尼錫（Josip Stanisic）右路傳中，布迪美亞將球送入空門，克羅地亞下半場開局不久打破場上僵局，1：0領先巴拿馬。57分鐘，柏沙歷（Mario Pasalic）錯失單刀，失去短時間內擴大比分機會。

比賽僵局被打破後，巴拿馬亦嘗試過反撲，克羅地亞防守端交出良好表現，利華高域在68分鐘高撲低擋化解對手三次極具威脅的攻門。79分鐘，卡路士哈維（Carlos HARVEY）接應隊友開出角球，調整後射門打中側網。

巴拿馬兩場比賽均遺憾以1球小負。（路透社）

克羅地亞最終以1：0擊敗巴拿馬，下一輪將戰加納。在克羅地亞迎來今屆世界盃首勝的同時，巴拿馬兩戰皆北出局。L組餘下三支球隊中，排名將變得複雜，英格蘭、克羅地亞、加納均有機會爭奪分組第1。

其餘分組積分榜及第三輪賽程：