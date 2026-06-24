美斯領阿根廷衛冕世界盃？一文看清走線形勢或8強鬥C朗再決戰法國

美斯（Lionel Messi，又譯梅西）上屆以35歲之齡帶領阿根廷在2022卡塔爾世界盃封王，今屆剛剛39歲生日的他狀態不遜3年半前，甚至在頭兩場分組賽攻入5球之多，狀態好得驚人。

不過世界盃史上歷來只有兩支球隊曾連贏兩屆冠軍，而且已是年代久遠的事。到底美斯今屆可否再次登頂？最關鍵當然是阿根廷在淘汰賽的走線。一起看看阿根廷今屆預計的淘汰賽對手，評估一下他們的衛冕機會。



世界盃2026︱美斯領阿根廷J組首名晉級32強。（路透社）

1. 阿根廷已篤定J組首名資格

阿根廷在分組賽J組兩連勝，先後擊敗阿爾及利亞、奧地利，最後一輪面對兩戰全敗提早出局的約旦。由於今屆同分先計對賽成績，因此阿根廷在兩仗後已篤定會以J組首名晉身32強，不用理會分組賽最後一輪戰果。

世界盃J組最後一輪賽程

阿根廷 Vs 約旦｜6.28 早上10:00

奧地利 Vs 阿爾及利亞｜6.28 早上 10:00



2. 阿根廷32強對手：H組次名

阿根廷獲J組首名，對手會是H組的次名球隊。H組球隊包括：西班牙（4分）、烏拉圭（2分）、佛得角（2分）、沙特阿拉伯（1分）。兩輪比賽後，4支球隊都有可能，不過西班牙首場爆冷遭佛得角迫和後，次輪在耶馬復任正選即回復強隊本色，4：0大勝沙特，最後一輪對烏拉圭只要不敗，基本上已可首名出線，避免硬撼阿根廷。因此阿根廷在32強的潛在對手，相信會是佛得角、烏拉圭或沙特其中一隊，以阿根廷和美斯目前的狀態，過關應無難度。

3. 阿根廷16強對手：D組次名 VS G組次名勝方

阿根廷32強如順利過關，16強將遇上D組次名對G組次名球隊的勝方。兩輪後美國已勝出D組，土耳其已提早出局，次名球隊必定是澳洲或巴拉圭。G組方面形勢較為混亂，埃及（4分）、伊朗（2分）、比利時（2分）、新西蘭（1分）均有機會次名出線，最後一輪埃及對伊朗，比利時對新西蘭，正常發揮次名以比利時或埃及其中一隊機會較大。觀乎D組及G組的次名潛在球隊，世界排名第10的比利時理應最難應付，惟他們頭兩仗發揮均在水準以下。

世界盃2026︱ 阿根廷在8強有機會遇上葡萄牙，會否上演C朗、美斯最後一次對決？（路透社）

4. 阿根廷8強潛在對手：B組首名 VS K組首名勝方

會否上演C朗、美斯最後一次對決？

阿根廷如在16強再過一關，可能會面對哪些對手？他們身處的走線，跟B組與I組首名在同一方，由於B組首名與K組首名球隊，32強均會遇上其中一支「最佳第三名球隊」，估計雙雙出線16強機會較高。

換言之阿根廷的8強潛在對手，較大可能是相信會在16強對決的B組首名對K組首名勝方。東道主之一加拿大和瑞士目前均在B組得4分，最後一輪會對賽；K組方面哥倫比亞和葡萄牙較大機會勝出。如正常發揮，葡萄牙必定機會最大，這次會不會是C朗與美斯真正的最後一次對決？

世界盃2026︱ 阿根廷如入4強，會否遇上英格蘭？（路透社）

5. 阿根廷4強潛在對手：英格蘭、巴西、荷蘭、摩洛哥、日本機會較高

論狀態和今屆發揮，阿根廷就算在8強面對葡萄牙，牌面上勝算相信還是較高。去到4強階段，必定會遇上強隊：走線上，A組已首名晉級的另一東道主墨西哥、估計會勝出L組的英格蘭可能在16強相遇，英格蘭如無意外可入8強；C組首名球隊料為巴西或摩洛哥，32強已經要硬撼F組次名、可能會是日本或荷蘭，實在難以估計；I組如無意名獲次名的挪威，32強會對E組次名（較大機會是科特迪瓦），如晉級16強要挑戰巴西、摩洛哥、日本、荷蘭其中一隊。

阿根廷與上述球隊同處一方，如晉身準決賽，估計較大機會遇上英格蘭、巴西、摩洛哥、荷蘭、日本其中一隊。

6. 阿根廷決賽潛在對手：法國、德國、西班牙

另一邊廂，篤定E組首名的德國與如無意外勝出I組的法國，料在16強相遇，勝出一隊很大機會再過兩關直入4強。西班牙如正常發揮，會一路過關，8強阻力可能是狀態十足的第三個東道主美國。正常發揮估計這邊的4強會是法國、德國其中一隊，面對西班牙（或美國？）。

由此估計，假如阿根廷4強成功突圍，決賽便可能重演上屆翻版對法國，或挑戰歐洲冠軍西班牙，也有機會繼2014決賽後，再撼4屆冠軍德國。

從走線來看，阿根廷籤運不錯，至少頭兩輪淘汰賽32強、16強應不太難過關。去到8強階段以後，無論對手是誰均是硬仗，一切便要視乎雙方屆時臨場發揮。阿根廷今屆延續上屆的團結和士氣，加上美斯的持續高水準演出，有望連續兩屆在世界盃走到最後。

世界盃2026｜32強淘汰賽晉級形勢

FIFA官網截圖

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