日本完美後衛谷口彰悟　俊朗外表成焦點與明星太太極低調︱世界盃

每4年一度整整一個月世界盃均會成為全球熱話，不單止喜愛足球的球迷，連平常唔睇波的人亦會受到氣氛感染投入其中，當然也有不少觀眾把世界盃賽事當成是「型男觀賞團」，集中火力欣賞實力與外型兼備的一眾球星。

日本隊在今屆分組賽表現繼續亮眼，一班球員以至他們的另一半均成為城中話題，而34歲的守將谷口彰悟，再次因為高大俊朗的外表，人氣持續高企。日本32強要硬撼巴西，大家要把握機會欣賞這位人稱「足球界三浦春馬」的大帥哥演出。

世界盃2026直播

32強︱日本 Vs 巴西｜6.30 凌晨01:00 Now 618/616台



世界盃2026︱日本34歲的守將谷口彰悟，再次因為高大俊朗的外表，人氣持續高企。（路透社）

日本大齡國腳谷口彰悟 連續兩屆因外型倍受注目

日本國家隊近年以在歐洲頂級球會效力的球員為主流，2022世界盃26人名單中，僅得6人來自日職聯（J-League），其中一名日職代表就是當時以31歲之齡才首次獲選入世界盃大軍的後衛谷口彰悟。當時他帶着自信地說，「我是憑着自信和覺悟，才能站在這裏的」，他俊朗的五官加上一身男子氣概，未出場已吸引外界高度關注。

上屆決賽周谷口彰悟在日本頭兩場分組賽雖未上陣，但之後在日本2：1反勝西班牙一仗正選上陣並踢出漂亮一仗，16強對克羅地亞更踢足120分鐘，可惜球隊戰至互射十二碼飲恨出局。精彩的演出為他帶來出國機會，卡塔爾世界盃後他終首度到海外發展，離開效力8年的母會川崎前鋒，轉戰卡塔爾球隊艾雷恩（Al-Rayyan）。

世界盃2026︱谷口彰悟克服重傷再戰世界盃。（Instagram）

曾受重創養傷180天 為再次出戰世界盃成最大信念

2024年夏天，谷口彰悟再轉戰遠藤航、鎌田大地、冨安健洋、鈴木彩艷等多個日本國腳曾效力的比利時球會聖圖爾登（Sint-Truidense VV）。可是隨即遇上生涯最嚴重傷患——同年11月阿基里斯腱撕裂，養傷長達180天。他曾分享，重傷期間支撐着他的信念，就是出戰2026世界盃。

即使上屆以大齡入選，加上曾受重傷，3年半過去，新一屆賽事他依然深獲日本主帥森保一信任，首場分組賽大戰荷蘭，再度正選上陣。之後兩場先列後備，4：0大勝突尼西亞未有上陣，對瑞典板倉滉39分鐘傷出，谷口彰悟入替助日本力保1：1和局，順利以次名晉級32強，亦是日本連續3屆出線淘汰賽。

高中曾拒絕職業合約 獲球探大讚性格完美

今屆日本隊不幸受到傷患潮來襲，上屆兩大主力三笘薰、南野拓實均無緣世界盃，隊長遠藤航甚至在已進入大軍的情況下，終未及康復而要被森保一送走。中前場靈魂人物久保健英，對荷蘭一仗膝部受傷，之後連續兩場分組賽均缺陣，32強對巴西趕及復出並不樂觀，在這個層面上看，及時康復及重拾狀態的谷口彰悟無疑是幸運的一個。

對非日職聯球迷來說，谷口彰悟的名字也許相對陌生。他在2014年於筑波大學畢業後加入川崎前鋒，一直為這支日職強隊效力多年，之後曾接任中村憲剛成為隊長。昔日三笘薰曾拒絕川崎的職業合約，以在大學磨練自己為由升讀筑波大學，成為球迷間一時佳話。其實谷口彰悟高中時亦曾拒絕川崎，他認為當時的自己未夠經驗和自立，選擇在大學隊繼續打拚，才再投身職業足球。

川崎的球探向島建對谷口讚口不絕，指他內外兼備：「他踢法不華麗，卻是聰明的球員。而且他能好好讓球隊團結起來，是大家都自嘆不如的類型。就如大家所看到的男子氣概，在他身上找不到缺點。怎樣才可以成為他這樣，我也很羨慕。」

谷口彰悟上屆入選日本大軍時已31歲。（Getty Images）

谷口彰悟多年來是川崎的主力，之後更獲任隊長。（Getty Images）

即使想放棄也放棄不了，世界盃對我來說是這樣的存在。 谷口彰悟

谷口彰悟曾在2015和2017年兩度與日本隊決選擦身而過，當時他曾為未能展現出決心而感到懊悔，不過這種悔恨的感覺同時也是成長的催化劑，使他成為川崎不可或缺的守將，助球隊在日職聯兩連霸（2020、2021年）。直到2021年6月，他終在相隔4年後再獲徵召，躋身世界盃亞洲區外圍賽大軍名單。

谷口憑表現獲主帥森保一信任，上屆以31歲之齡首度征戰世界盃，當時他在入選後滿懷感慨：「很想踏上憧憬的世界盃舞台，就只得這個想法。即使想放棄也放棄不了，世界盃對我來說是這樣的存在。」一份由悔恨而生的堅持，成就他的國家隊與世界盃夢想，而且不是一次，而是連續兩屆踏上這個足球最高舞台。

谷口彰悟的太太是日本美女演員泉里香。（Instagram）

太太是日本美女演員泉里香 私生活極低調至今未公開合照

上屆世界盃日本隊26人大軍中僅得6名日職聯球員，谷口當時不諱言想為日職聯爭口氣：「想證明在日職聯中一直努力踢球的話，日本代表、世界盃等不是遙遠的存在。日職也有日職的優秀，我為此自豪，我們（日職）也都不會輸的。」反勝西班牙、與最終獲得季軍的克羅地亞16強鬥足120分鐘，谷口彰悟用表現印證他並非空口講白話。

今屆他改變角色成為海外大軍一員，谷口彰悟為日本全力爭勝的決心不變。這個被評為在球場內完美的男人，在球場以外或許同樣令人羨慕，他的太太是日本美女演員泉里香。二人的感情生活極為低調，狗仔隊早年已曾拍下他們在一起的照片，然而直到泉里香去年6月公布已跟谷口彰悟成婚，均未承認二人關係，亦有任何合照曝光，至今亦未在公開場合一起亮相。

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