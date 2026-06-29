世界盃2026｜日本撼巴西挑戰首圈魔咒　森保一證久保健英因傷缺陣

世界盃32強戲碼中，日本挑戰巴西當然是重頭戲。日本主帥森保一在賽前記者會上證實，進攻核心久保建英因傷高掛免戰牌，森保監督透露已為互射12碼作全盤準備。

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20年前，日本曾與巴西在世界盃對碰，當時「藍武士」以1：4遭逆轉，日本近年進步不少，力爭突破世界盃淘汰賽首圈的魔咒，今屆挑戰巴西，網友紛紛哀號「簽運好差」，主帥森保一依然期望創歷史，「我們要挑戰自我，力爭勝利！」日本上年在友賽更曾擊敗巴西，他坦言硬仗可期：「我們正式比賽對巴西勝率為0%。上次友賽雖擊敗過巴西，（該勝仗）必定令今仗更困難，他們明天肯定鬥志高昂揚，決心擊敗我們，所以比賽將會非常艱苦，我們也有能力戰勝他們。」

日本此前難破淘汰賽首圈出局魔咒，今次對上強隊巴西，能否創造奇跡？（路透社）

日本隊上屆在互射12碼階段不敵克羅地亞，當時森保一讓球員自動請纓主射，森保監督汲取上屆教訓後，他透露已經部署互射12碼的策略，「在卡塔爾舉行的上屆世界盃中，我們在互射十二碼中輸給了克羅地亞，遺憾地被淘汰出局。我們當時安排了誰來主射，但最後還是讓球員們舉手決定，今次不會再以相同方法，賽前會決定順序。」

森保一證實未能「夫添」鬥巴西，「久保將無法參加對陣巴西的比賽。他目前還無法參加全隊合練，只能進行個人跑步訓練。」

久保健英因傷缺戰32強淘汰賽。（路透社）

森保一在記者會上遇到巴西傳媒提問時，特意用葡萄牙語「Bom dia」（早安）親切打招呼。他感性地向多年來協助日本足球發展的巴西教練及球員致敬，直言「是巴西人教會了我們踢足球」。他更透露，日本足球教父、巴西名宿薛高（Zico）日前更特意聯絡他，為他及日本隊高喊「加油」，令他深受感動。