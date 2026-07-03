世界盃2026｜森保一去留未定　名宿本田圭佑霸氣自薦惟未有Pro牌

日本隊於2026世界盃32強以1：2惜敗巴西。止步後，全隊已於昨日（2日）返抵東京。現在，球隊的「帥位」成為外界關心話題，前日本國腳本田圭佑表達出強烈興趣。



現任日本教頭森保一在昨日的歸國記者會上，直言現時「想先休息一下」，之後才會檢討今屆賽事，去留問題目前依然「留白」。森保一連續兩屆世界盃帶領日本隊殺入淘汰賽，且屢創驚喜，帶兵能力廣受好評；然而，部分日本球迷卻認為「藍武士」若要在世界盃舞台尋求突破，必須更換水平更高的主帥。

森保一目前並未對是否留任給出準確答案。（路透社）

日本足球協會正在遭遇嚴重財政困境，加上距離明年1月在沙特阿拉伯舉行的亞洲盃僅剩半年時間，足協傾向採取保守策略以求穩定過渡，向森保一提出為期一年的短期續約。

當森保一對留任未表達出高漲熱情之時，現年40歲的日本足球傳奇本田圭佑在社交平台X公開自薦接掌藍武士帥印，本田圭佑霸氣發文表示：「如果這只是因為找不到其他候選人而選擇與森保一續約一年，為何不讓我試一試？如果在接下來的亞洲盃輸了，你們可以毫不猶豫將我解僱。我已經準備好接受這個挑戰。」

日本前國腳本田圭佑自薦成為日本主帥。（路透社）

不過本田圭佑的雄心壯志受制於現實，記者提醒本田圭佑，必須獲得日本足協頒發的S級教練執照（JFA Pro執照），才具備擔任日本隊主帥的資格，而他目前尚未持有此執照且並非短期內能獲取。本田圭佑對此回應：「我會盡一切努力。」不少網友留言欣賞前日本核心的勇氣與野心。此前本田圭佑執教經歷僅擔任過柬埔寨國家隊及柬埔寨U23的主帥。