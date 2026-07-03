世界盃2026｜C朗十二碼追和拉莫斯絕殺　葡萄牙2：1反勝克羅地亞

2026世界盃32強淘汰賽焦點戰，由C朗拿度（Cristiano Ronaldo）領軍的葡萄牙對莫迪歷（Luka Modric）率領的上屆季軍克羅地亞，今屆極可能是兩位傳奇隊長在世界盃舞台的「最後之舞」，名副其實的「諸神黃昏」。

上半場，形勢佔盡優勢的葡萄牙未能打破僵局，兩軍互交白卷。下半場，比列錫（Ivan Perisic）打破場上僵局，克羅地亞1：0領先葡萄牙。隨後，克羅地亞球員禁區內攬跌攻方球員，C朗拿度主罰十二碼將比數追和。傷停補時階段，拉菲爾利亞奧（Rafael Leao）傳中助攻干卡路拉莫斯（Goncalo Ramos）頭槌絕殺，葡萄牙2：1擊敗克羅地亞，晉級16強，將戰西班牙。



賽事於本港時間7月3日早上7時在多倫多鳴笛，當地氣溫高達攝氏30度，比賽當日剛好是前葡萄牙球員祖達（Diogo Jota）不幸因車禍離世一周年。賽前備受矚目的C朗拿度打破缺陣傳聞，以正選身份披甲上陣。開賽初期雙方謹慎試探，同樣利用「倒三角」傳中製造威脅，各完成一次攻門。

兩位前皇馬隊友，各自國家隊領袖在今場比賽相遇，備受關注。（路透社）

隨後克羅地亞踢法轉趨保守，明確以防守反擊為主，葡萄牙則順勢主導形勢。連拿度維加（Renato Veiga）接應紐奴文迪斯（Nuno Mendes）開出的右路角球，頭槌頂高。補水時間後，般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）傳中及文迪斯遠射遭克羅地亞防守球員連環封堵，葡萄牙與入球差臨門射出有質素一球，始終未能在上半場結束前打破僵局，半場與克羅地亞互交白卷。

下半場，文迪斯帶球殺入禁區想橫傳給C朗被破壞，錯失良機。高華錫在反擊中跌跌撞撞完成射門中邊網並為克羅地亞搏到角球。克羅地亞率先作出人員調動，打法較上半場更加開放，53分鐘，祖薛史坦尼錫（Josip Stanisic）右路傳中無防守球員上前干擾，中間剛剛後備入替的伊戈馬坦奴域（Igor Matanovic）用背脊將球碰給比列錫，後者低射破網，克羅地亞1：0領先。

比列錫為克羅地亞先開記錄。（路透社）

場上僵局被打破後，雙方互有攻勢，拉華錫（Nikola Vlasic）倒三角傳中，馬坦奴域燙射破門，不過入球前存在越位，該球無效。彼達蘇錫（Petar Sucic）燙射亦為克羅地亞贏得角球機會。葡萄牙方面，拉菲爾利亞奧（Rafael Leao）遠射中楣，費南迪斯半場起長傳助攻C朗拿度半單刀破門，惜C朗拿度處於越位位置接球。

下半場兩隊大打對攻。（路透社）

葡萄牙一次性作出4個人員調動，68分鐘，文迪斯開出右路角球，拉華錫禁區內拉跌連拿度維加（Renato Veiga），葡萄牙獲得十二碼，C朗拿度操刀命中，收穫首個世界盃淘汰賽入球，葡萄牙追和比數1：1。

C朗拿度利用十二碼機會為葡萄牙追和比數。（路透社）

補水時間後，克羅地亞並不想將比賽拖入加時，與葡萄牙大打對攻，高華錫連續兩腳遠射，分別中柱與被葡萄牙門將迪奧高哥斯達（Diogo Costa）撲出。之後迪奧高哥斯達再撲出馬坦奴域窄角度射門，蘇錫再入越位詐糊球，葡萄牙於80分鐘前後遭受克羅地亞狂攻。

葡萄牙主帥馬天尼斯（Roberto Martínez）80分鐘抽走C朗拿度。最後時刻，蘇錫傳中，柏沙歷頭槌偏離目標。克羅地亞錯失機會，葡萄牙則是把握住機會絕殺，拉菲爾利亞奧傳中，干沙路拉莫斯頭槌頂入，葡萄牙以2：1克羅地亞。

干沙路拉莫斯頭槌絕殺。（路透社）

但是比賽仍未結束，克羅地亞再次展現出堅韌。最後時刻，比列錫傳中，馬坦奴域起跳頭槌二傳，柏沙歷射入，不過經VAR提示後，又是一個越位入球，克羅地亞錯失最後時刻打和比數。比賽時間所剩不多，球證最終吹響，克羅地亞遺憾落敗，莫迪歷告別世界盃賽場，雙方球員賽後來到傳奇身邊給予安慰及表達敬意。