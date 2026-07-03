C朗換上21號球衣賀葡萄牙獲勝　祖達離世周年眼紅紅︱世界盃2026

葡萄牙在2026世界盃32強驚險力壓克羅地亞晉級後，一方陣營充滿喜慶，備受注目的巨星C朗拿度走到葡萄牙球迷觀眾席致謝前，換上一件背上印有21號的球衣，指一指上空，臉上笑容漸漸消失不見，雙眼紅紅步伐亦沉重。

今天是祖達（Diogo Jota）離世一周年，如果不是去年那場車禍，此時此刻他應該亦在場，C朗、魯賓尼維斯以及葡萄牙全體成員，都想起了他，努力奮戰延續他的夢想。



世界盃16強︱葡萄牙獲勝後，C朗換上21號球衣，指一指天空向已離世的祖達示意。（路透社）

葡萄牙在祖達逝世周年出戰 C朗攻入世界盃淘汰賽第一球

今屆世界盃，葡萄牙帶着目標而來，C朗和隊友手上戴上總理送給他們的特製祖達手繩，出戰時添上一份額外動力。比賽在多倫多7月2日晚上舉行，於葡萄牙已是7月3日凌晨，剛好是祖達一年前與弟弟安達施華離世的那一天。

賽前葡萄牙奏國歌環節期間，多倫多球場巨型屏幕展示祖達穿上葡萄牙21號球衣的黑白照，C朗一臉沉重地唱國歌。兩支歐洲勁旅鬥得難分高下，C朗曾將皮球射進對手大門卻越在先，21分鐘葡萄牙球迷為祖達起立鼓掌致敬。下半場53分鐘比列錫為克羅地亞先開紀錄，落後的葡萄牙力追並在68分鐘博得十二碼，C朗拿度操刀扳平，亦攻入他在世界盃歷來首個淘汰賽入球。

世界盃16強︱C朗拿度操刀十二碼為葡萄牙扳平，亦攻入他在世界盃歷來首個淘汰賽入球。（路透社）

C朗賽後換上21號球衣紀念祖達 紅着眼向球迷致謝

尾段雙方展開肉搏，80分鐘祖達生前摯友魯賓尼維斯入替C朗，後備上陣的干卡路拉莫斯補時4分鐘為葡萄牙頂成2：1，眼見勝利在望，10分鐘的補時球證遲遲未鳴笛，克羅地亞終在補時16分鐘取得入球，然而VAR介入，球證到場邊看慢鏡後指入球越位在先，葡萄牙歷盡驚濤駭浪下以2：1險勝。

賽後C朗換上葡萄牙21號球衣，戴上紀念祖達手繩的右手指一指天空，彷彿在跟祖達說：「兄弟，這場勝利是送給你的。」他強忍淚水繞場向球迷致謝，當全軍大合照時大部分職球員均面帶笑容，唯獨拿起這件21號球衣的C朗和尼維斯一臉嚴肅。他之後在Instagram發文稱，「我們為自己、為迪奧高（祖達）、為葡萄牙而戰，一起去吧！」（Vencemos por nós, pelo Diogo e por Portugal!!! VAMOS!!!!）

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「我們的祖達正在天上指引着我們」

賽後受訪時，C朗說：「這是特别的一天，因為大家都知道，我們的祖達正在天上指引着我們。這是個非常特别的時刻。我們所有人都能感受到他與我們同在，所以今天只有勝利，才能以最好的方式向他致敬。」

葡萄牙主帥馬天尼斯亦稱，「對我們來說，世界盃在今天才是開始。我們代表這件球衣，帶着自豪而戰，落後時展現鬥志。這是一支非常特別的球隊，因為迪奧高，這同時亦是非常特別的一天。我很滿意亦很自豪，現在我們是時候去想下一場比賽了。」葡萄牙未忘祖達，但還是要收拾心情專心應戰，16強他們會遇上另一強敵葡萄牙，C朗、祖達以及一班葡萄牙球員一起實現世界盃冠軍的夢想之路，實在極為艱難。