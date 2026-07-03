世界盃2026｜瑞士2：0擊退阿爾及利亞　時隔88年終在淘汰賽贏波

2026世界盃32強淘汰賽，瑞士對阿爾及利亞。上半場初段，比列安保路（Breel Embolo）接應文森比（Johan Manzambi）傳中取得入球，瑞士1：0領先阿爾及利亞。下半場開局，丹尼杜耶（Dan Ndoye）把握對手後衛失誤，再下一城，瑞士以2：0贏下比賽，晉級16強；亦是瑞士時隔88年以來，首次在淘汰賽階段贏波再晉一級。



阿爾及利亞主帥比高域（Vladimir Petković）為瑞士籍，今場佈局毫不客氣，初段要求阿爾及利亞採取前場高壓，並成功掌控更多球權。不過，瑞士於10分鐘把握一個機會，由文森比左路一個人對著兩個人強行送出底線前傳中，比列安保路包抄破門，瑞士1：0阿爾及利亞。

文森比助攻安保路入球，瑞士先開記錄。（路透社）

「水break」後，文森比左路突破令法利斯查爾比（Fares CHAIBI）付出黃牌代價，阿爾及利亞在對文森比單對單防守上較為吃力。阿爾及利亞尋求進攻，馬列斯（Riyad MAHREZ）45度角傳中，艾奧亞（Houssem AOUAR）胸部將球停下，旁邊的伊巴謙馬薩（Ibrahim MAZA）順勢射門偏出，阿爾及利亞在臨門一腳把握上能力欠佳。上半場結束，瑞士以1：0領先阿爾及利亞。

中場休息回來僅1分鐘，阿爾及利亞後衛解圍失誤，丹尼杜耶迎球燙射入網，瑞士領先到2：0。阿爾及利亞則沒有太好的進攻辦法，隨著比賽時間接近尾聲，查奧恩哈特森（Jaouen HADJAM）遠射高出，始終未能創造出絕佳得分機會。瑞士能夠做好防守，亦能夠發動反擊，81分鐘法比安利達（Fabian Rieder）錯失射空門機會。最終瑞士2：0阿爾及利亞結束比賽，瑞士16強對手將於明天在哥倫比亞與加納中產生。

丹尼杜耶下半場再下一城。（路透社）

瑞士對上6次、包括昨為東道主的1954年、1994、2006、2014、2018及2022年，試圖在淘汰賽首輪衝擊晉級下一圈均以失敗告終，對上一次能在決賽周淘汰賽晉級已是1938年，今次突破淘汰賽第一圈可謂一搔88年之癢。

世界盃2026｜32強淘汰賽走線圖