高普任德國主帥至2030年7月　天選之人掀改革第一步劍指下屆世盃

撰文：趙子晉
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德國在世界盃32強意外不敵巴拉圭，引發連鎖效應，拿高士文（Julian Nagelsmann）落鑊，前利物浦主帥高普（Jurgen Klopp）盛傳是「天選之人」，德國足總今日（24日）宣布，高普接任德國隊主帥，德國足球正式進入改革的一步。高普簽約至2030年7月，意味帶領德國參加下一屆世界盃。

高普大熱接任德國隊主帥。（路透社）
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互射12碼不敵巴拉圭，德國在世界盃32強止步，同時終止世盃互射12碼全勝的金身，德國全國震怒，拿高士文首當其衝，德國傳媒指這名少帥遭「照肺」3小時，最後宣布下台，同時向球迷致歉：「令大家失望，我打從心底裏愧疚」。

前利物浦主帥高普是接任的大熱人選，當拿高士文離任後，高普證實與德國足總正在洽談，只剩確認一步，德國足總終公布由高普眾望所歸上任，展開改革第一步。

德國足總今日召開記者會，宣布高普正式出任德國隊主教練一職。（路透社）

高普將攜同其固有班底，曾在利物浦合作的克拉維茨（Peter Krawietz），剛離開曼城的前哥迪奧拿副手、利物浦前副領隊連達斯（Pep Lijnders）及前多蒙特球員賓達（Sven Bender）。有消息指德國足總亦有意招攬前國家隊中堅、現於阿仙奴主理青訓的梅迪薩卡（Per Mertesacker）加入成為足總總監，負責管理國家隊日常事務。

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