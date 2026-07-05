世界盃｜安察洛堤稱巴西無戰術防夏蘭特　隨時遣尼馬拍雲尼斯奧斯

撰文：胡卉忻
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2026世界盃16強即將上演重頭戲由巴西硬撼挪威，巴西主帥安察洛堤（Carlo Ancelotti）在賽前記者會上率先向外界披露，主力中場盧卡斯柏基達（Lucas Paqueta）因傷缺陣，但拉芬夏（Raphinha）即將復出，至於陣中老大哥尼馬（Neymar）已具備踢足90分鐘的體能，隨時可與雲尼斯奧斯（Vinicius Junior）聯袂攻堅。

安察洛堤已經確認，在32強賽對陣日本時腿筋受傷的盧卡斯柏基達並不會參加今場16強賽，對於柏基達的替代方案，安帥保持神秘：「我們隊上沒有像柏基達那樣特點的球員，所以我們會採取不同的策略，我們別無選擇。我不能告訴你我的計劃。」

盧卡斯柏基達因傷無緣與挪威16強戰。（路透社）

好消息是巴西即將迎回拉芬夏，據安察洛堤透露，拉芬夏自對海地受傷後，已全速進行復健程序，每日接受3次治療，即使球隊前往其他城市比賽，他仍留在紐約大本營。目前拉芬夏恢復速度良好，已經能在後備席候命，安察洛堤表示：「他還沒有完全康復，但可能會上場幾分鐘。」根據比賽情況，拉芬夏的速度和突破防線的能力可能會成為決定性的武器。

拉芬夏已經能夠進入後備席待命。（路透社）

安察洛堤亦透露，雲尼斯奧斯與尼馬有機會聯袂上陣。雲尼斯奧斯目前攻入4球，為巴西陣中首席射手，而尼馬則是巴西史上最佳射手，已經從傷病中恢復過來，安察洛堤確認尼馬已具備踢足90分鐘的能力。安察洛堤預計比賽或需進入加時決戰，尼馬亦有可能成為巴西奠定勝局的關鍵。

如果雲尼斯奧斯與尼馬能夠同時在場，對於巴西球迷來說極具吸引力。（路透社）

挪威今屆賽事全憑神鋒夏蘭特撐起半邊天，外間普遍關注巴西會如何重兵防守他。縱橫球壇多年的安察洛堤顯得氣定神閒，他表示：「大家都知道夏蘭特的踢法，我不需要特意向後衛解釋如何去防守他。」

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安察洛堤強調，陣中的後防大將如馬昆奴斯（Marquinhos）及加比爾馬加希斯（Gabriel Magalhães），在球會賽事中已與夏蘭特多次交手，對這名曼城中鋒瞭如指掌。中場球員古馬雷斯（Bruno Guimaraes）補充指，防守夏蘭特的關鍵在於切斷對方的傳球路線，避免讓他輕易在危險區域控球。

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