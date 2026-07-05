世界盃2026｜英格蘭鬥墨西哥鬧「右閘荒」　占士仍未歸隊操練

英格蘭將在香港時間周一（6日）早上於墨西哥城的阿茲特克球場硬撼東道主之一的墨西哥，然而球隊面臨「右閘荒」，正選右閘列斯占士（Reece James）因大腿肌肉傷勢未癒，缺席賽前最後一次操練，昆沙（Jarell Quansah）和迪積史賓斯（Djed Spence）將是主帥杜慈（Thomas Tuchel）的選擇。



26歲的列斯占士於分組賽第二輪悶和加納0：0一戰受傷，此後缺席英格蘭兩場比賽。在墨西哥城最後一次賽前操練中，占士未有跟隨大隊，獨自完成復康療程，能否趕及對墨西哥一戰上陣，成為英軍最大隱憂。

列斯占士在對加納一戰受傷，缺席餘下分組賽及32強賽。（路透社）

英格蘭今屆在右閘位置上接連受到打擊，杜慈原本徵召紐卡素的利夫拿文度（Tino Livramento），但他在開賽前因小腿受傷退隊。杜慈臨時補選中堅查洛巴（Trevoh Chalobah），堅持棄用阿歷山大阿諾特（Trent Alexander-Arnold）。

昆沙在對巴拿馬一戰中扭傷，幸已歸隊練習。（路透社）

占士傷缺後，杜慈以小將昆沙（Jarell Quansah）頂替，但昆沙在對巴拿馬一役中扭傷足踝，一瘸一拐離場，之後缺席32強賽；好消息是昆沙康復進展順利，已經歸隊訓練。至於在對民主剛果共和國時串演右閘的賴斯（Declan Rice）表示，不想再客串右閘，杜慈亦表示今場比賽要進攻，會將賴斯放回中場位置。