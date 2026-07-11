世界盃2026｜瑞士隊長沙卡12年後再戰阿根廷　已有對策防美斯

瑞士在2026世界盃16強中憑互射十二碼驚險淘汰哥倫比亞，自1954年以來首度殺入世界盃8強，接下來將於堪薩斯城硬撼衛冕之師阿根廷。賽前記者會上，瑞士隊長格列沙加（Granit Xhaka）呼籲瑞士球迷「繼續發夢」，並表示球隊已經做好對策來防守今屆已轟入8球的阿根廷球王美斯（Lionel Messi）。沙加直言難以全場凍結對方，瑞士必須踢得極其聰明，築起密不透風的團隊防線。



瑞士曾3次出現在世界盃8強賽，但自1954年作為東道主舉辦該賽事以來，就再也沒有進入過8強，現今瑞士時隔72年重返8強舞台，已經追平隊史最好成績。33歲的格列沙加將在8強賽中率隊挑戰阿根廷，他賽前呼籲球迷「繼續追夢」。

瑞士隊時隔72年重返8強舞台。（路透社）

「來這裏不是為了空談。我想邁出下一步，我們離終點已經很近了，我渴望這一刻的到來。我渴望勝利，現在我們只需要在球場上展現出我們對勝利的渴望，我們已經做好了充分的準備，我們需要展現出我們的精神面貌，我相信我們能夠給阿根廷製造很大的麻煩。」沙加將今場比賽視為是職業生涯最重要的比賽之一。

瑞士隊曾在2014世界盃上闖入16強遇上阿根廷，戰至加時賽以0：1僅負對手。12年前，21歲的沙加身披10號首次代表瑞士征戰世界盃，當年並肩作戰的隊友大多已經離開國家隊，惟列卡度洛迪古斯（Ricardo Rodriguez）仍在陣中。當被問及會否希望復仇阿根廷時，沙卡表示已經過去了：「我不會稱之為復仇。這是一場不同的比賽，我們進入了8強，我們渴望勝利。我懷有夢想，而夢想有時會成真。但為此，我們必須付出汗水，發揮出色。每項賽事都很特別，都有其獨特的故事。」

沙卡（左一）與列卡度洛迪古斯（右一）曾在2014世界盃中敗予阿根廷，兩人在那場比賽中均正選上陣。（路透社）

面對狀態大勇，暫列賽事神射手榜首的阿根廷球王美斯，沙加坦言這是一項極大考驗：「我不知道我們能否在90分鐘內完全阻止他，這將會非常困難。但我們會保持防線緊湊，收窄空間，絕對不能給他太多漏洞。」沙加指出，對付美斯最有效的戰術是「控球在腳」：「當我們掌控球權時，他的威脅自然會大大減低。」

瑞士已經準備好限制美斯的策略。（路透社）

瑞士主帥耶堅（Murat Yakin）已經準備好對付美斯之策，他希望球隊明天能發揮整體戰，加強傳控配合，並在防守時實施高位逼搶。「很顯然，我們會努力在球場上證明自己。我們可以說很多，但最終，一切都必須轉化為球場上的表現。而且我們確實有解決方案。」耶堅說。