世界盃2026｜美斯助攻阿歷斯麥亞里士打頭槌開記錄 阿根廷領先
撰文：胡卉忻
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世界盃2026，阿根廷與瑞士在堪薩斯城箭頭體育場爭奪最後一個4強名額。開場僅10分鐘，美斯嘅角球助攻阿歷斯麥亞里士（Alexis Mac Allister）打頭槌頂入，阿根廷暫1：0領先瑞士。
阿根廷前兩場淘汰賽在一片爭議聲中先後苦戰淘汰佛得角、埃及，跌跌撞撞晉級到8強。瑞士則是上仗戰至互射十二碼階段驚險淘汰哥倫比亞，追和隊史世盃最好成績，來到8強挑戰衛冕冠軍。瑞士前鋒文森比（Johan Manzambi）因傷缺陣今場比賽。
瑞士開場初段高位壓逼阿根廷，令阿根廷在中場位置頻繁丟失球權，陷入被動。久經沙場的阿根廷並不畏懼，美斯進攻端持球時吸引瑞士多名防守隊員，為阿根廷搏得連續角球機會，僅10分鐘，美斯開出角球助攻阿歷斯麥亞里士打前點頭槌頂入遠端球門，阿根廷開記錄，1：0領先瑞士。
阿根廷正選：
門將：23達米安馬天尼斯
後衛：3達利亞費高、6利辛度馬天尼斯、13基斯甸羅美路、26拿侯爾摩連拿
中場：5里安度柏利迪斯、7迪保羅、20阿歷斯麥亞里士打
前鋒：24安素費南迪斯、9艾華利斯、10美斯
瑞士正選：
門將：1高布爾
後衛：4尼高艾維迪、5文路爾艾簡治、13列卡度洛迪古斯
中場：6薩卡利亞、8費奧拿、10格列沙加、15迪積比爾蘇維
前鋒：22比列安保路、7比列安保路、11丹尼杜耶
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