世界盃2026｜杜慈斥傳媒斷章取義挑撥關係　澄清與比寧咸無裂痕

撰文：胡卉忻
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英格蘭在世界盃4強大戰阿根廷之前傳出將帥不和，主教練杜慈（Thomas Tuchel）與比寧咸（Jude Bellingham）在8強擊敗挪威後似乎互有齟齬。不過，杜慈在賽前記者會上主動為事件降溫，強調兩人之間關係「無裂痕」（No cracks），直斥傳媒斷章取義。

回顧這場風波的起因，源於英格蘭在8強加時以2：1險勝挪威晉級，比寧咸該仗梅開二度，但杜慈賽後接受訪問時直言，球隊踢得「散漫」、「不夠快」，形容贏波是「非常幸運」。這番評語隨即從傳媒傳到比寧咸耳中，他先回應一句「隨便啦」，隨後在另一訪問中公開反駁杜慈，認為他不能體會在炎熱天氣下與強隊對碰有多艱難。

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比寧咸公開反駁杜慈批評英格蘭對陣挪威時表現不佳。（Reuters）

大戰當前傳出內訌，杜慈在記者會上為事件解畫，表示球隊已召開全體會議澄清誤會。他斥責傳媒斷章取義，只將杜慈說球隊不好的部分傳達給比寧咸，將表揚比寧咸為「世界級球員」、「世界級表現」等讚美之詞全部省略。「你會收到這樣的言論，然後你會試圖誇大其詞，人們會試圖製造誤解和裂痕。實際上我們沒有裂痕。我們來自同一個地方，我們都好勝。我把這支球隊逼到了極限，這就是我的評價。我認為這些問題對比寧咸不公平，因為刪除了我評價中的所有讚揚之詞。」杜慈解釋說。

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杜慈在賽前記者會上透露，在訪問翌日，英格蘭已召開全體會議澄清誤會。他斥責傳媒斷章取義，只將杜慈說球隊不好的部分傳達給比寧咸，而將表揚比寧咸為「世界級球員」、「世界級表現」等讚美之詞全部省略。「你會收到這樣的言論，然後你會試圖誇大其詞，人們會試圖製造誤解和裂痕，而實際上並沒有裂痕。我們來自同一個地方，我們都好勝。我把這支球隊逼到了極限，這就是我的評價。我認為這些問題對比寧咸不公平，因為刪除了我評價中的所有讚揚之詞，所以我可以理解。」杜慈解釋說。

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杜慈強調與比寧咸之間關係「無裂痕」。（Reuters）

杜慈強調：「事情就是這樣，但我們之間的關係一如既往地親密，甚至比以往任何時候都更加親密。這一點在場上就能看出來。最近幾天，訓練營的士氣和精神狀態都非常好，我們已經準備好全力以赴。」

杜慈說平庸的職業生涯並不影響他成為一位好教練。（Reuters）

杜慈亦為自己辯解，承認自己職業生涯較為「平庸」，不過他覺得並不影響他的執教水平，「我認為不一定能夠落場比賽才能當教練，有句俗語說得好，你不必是匹馬才能成為優秀的騎師」。

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