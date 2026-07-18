世界盃2026｜西班牙馬卡報：決賽中場騷共17分鐘　FIFA未正式公布

西班牙對阿根的世界盃決賽，焦點除了冠軍誰屬，半場表演也令全球球迷期待。這場世界盃首度出現的「half time show」到底有多長？之前傳出將長達30分鐘，根據西班牙《馬卡報》報道，這場表演將為17分鐘。



世界盃決賽半場休息時間定為17分鐘。（Retuers）

根據國際足球協會理事會（IFAB）的球例，半場休息時間不得超過15分鐘，但今屆世界盃增設堪比「超級碗」（Super Bowl）的豪華半場騷，大會最初有意將半場延長至30分鐘，惟過度影響賽事引來極大迴響。據《馬卡報》報道，國際足協與各方交涉後敲定「17分鐘」這個方案，僅比常規多出兩分鐘。目前國際足協未就此發表官方聲明。

這場表演星光熠熠，拉丁天后Shakira將與尼日利亞歌手Burna Boy合唱賽事主題曲《Dai Dai》，麥當娜（Madonna）、Justin Bieber、韓國人氣男團BTS等巨星亦輪流出場。預計歌手表演為11分鐘，剩餘6分鐘則用於舞台搭建與拆卸。

Shakira將在決賽中場騷再唱主題曲《Dai Dai》。（Getty Images）

FIFA會長恩芬天奴（Gianni Infantino）強調，這場歷史性的半場騷並非純為娛樂，而是支持「FIFA全球公民教育基金」（Global Citizen Education Fund），目標籌募超過1億美元，以改善全球兒童獲得優質教育及參與足球運動的機會。