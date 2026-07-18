迪甘斯領法國終極戰　世界盃季軍戰無人想踢：穿上這球衣便有責任

2026世界盃決賽前夕，先迎來英格蘭對法國的季軍戰。這場將會是法國主帥迪甘斯（Didier Deschamps，又譯：德尚）的領軍最後一戰，他和麾下球員均不諱言「不想踢這場波」，不得不出戰只因「有任務在身」。

世界盃2026直播

7月19日︱季軍戰

法國 Vs 英格蘭︱凌晨 05:00 VIU 99台、Now 618/616台



世界盃2026︱英格蘭對法國的季軍戰，是迪甘斯領軍最後一戰。（路透社）

迪甘斯領軍終極戰：「英格蘭不想踢，我們也不想」

迪甘斯如常領軍操練備戰，他在賽前記者會稱，「今場比賽我有任務在身，這不是場友誼賽，這是場季軍戰。球員、職員和我均有責任達成這項最後目標。」

他坦言：「比起決賽，它沒那麼重要。英格蘭不想踢，我們也不想，但我們身在這裏。」 季軍戰會在美國邁阿密球場舉行，「我們將目標放在力爭第三名，並努力去實現這個最後目標。」

世界盃2026︱麥巴比有機會再爭神射手，但未知會否正選上陣。（路透社）

「當穿上這件球衣，我們便有這份責任」

從昔日以隊長身份，到之後當上教練帶領高盧雄雞，迪甘斯從未逃避「責任」二字，直到最後一刻也不例外，「當穿上這件球衣，我們便有這份責任。我腦海中知道，這會是我（帶領法國）的最後一場比賽。我不想任何人哭，終結快將到臨，生活還是要繼續。」

迪甘斯由2012年起領軍，今屆賽事後卸任，今場會是他帶領法國的最後一戰。他領軍後成功助法國重返高峰，2014年8強不敵最終封王的德國，隨即在2018年奪冠，上屆再入決賽戰至互射十二碼僅負阿根廷得亞軍。可惜今屆在4強不敵西班牙，無緣連續3屆置身決賽。

世界盃2026︱法國中堅干拿迪揚言希望借今仗機會報答迪甘斯。（路透社）

干拿迪：全力爭勝以「朱古力獎牌」送別主帥迪甘斯

很多時主帥均會在無關痛癢的季軍戰大幅度輪換，對主將麥巴比（Kylian Mbappe，又譯：姆巴佩）會否正選上陣，迪甘斯不置可否，僅稱：「我只能夠說，他可以上陣。」麥巴比攻入8球，目前在射手榜僅次同入8球但多一個助攻的阿根廷球王美斯（Lionel Messi，又譯：梅西）。

法國將帥明顯未完全消化準決賽落敗的情緒，不過出席記者會的球員代表中堅干拿迪（Ibrahima Konate）揚言希望借今仗機會報答迪甘斯，「沒有人想踢這場季軍戰，但我們沒有選擇。我們都希望報答我們的教練。他為法國隊付出很多，我們必須對他心存感恩，而我們必須盡一切努力贏出今場比賽……去獲得這面朱古力獎牌（chocolate medal），這面銅牌。」