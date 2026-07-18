世界盃︱英格蘭季軍戰前記者會火藥味濃　杜慈被不停拷問發晦氣

2026世界盃英格蘭在4強領先1球下改以消極的「泊大巴」踢法，遭阿根廷末段連追兩球反勝，主帥杜慈（Thomas Tuchel）受到排山倒海批評。季軍戰對法國的賽前記者會上，杜慈受到傳媒不停拷問關於準決賽一戰，這個德國籍教頭闊佬懶理，再次強調：「我不為自己的決定後悔」，之後甚至發晦氣拒絕正面回應。

世界盃2026直播

7月19日︱季軍戰

法國 Vs 英格蘭︱凌晨 05:00 VIU 99台、Now 618/616台



世界盃2026︱英格蘭季軍戰前記者會火藥味濃，主帥杜慈被不停拷問到晦氣回應。（路透社）

杜慈為英國帶來「60年來最傷痛時刻」 堅持不為變陣後悔

從1966年世界盃封王，英格蘭男子足球國家隊等待「足球回家」足足60年，今年眼見大好機會到臨，4強一度領先阿根廷1：0的優勢，無奈還是又一次悲情出局。

杜慈為英國帶來「60年來最傷痛時刻」，比賽終結已超過2天，仍然教所有人憤憤不平，賽前記者會上的問題，依然集中在那場「理應能夠獲勝」的準決賽，杜慈依然固我：「如果你們問我曾否為決定後悔，那麼我的答案是不會。我不會為自己的決定感到後悔，因為我感到我們當時變得太被動。」

世界盃2026︱英格蘭大軍為季軍戰對法國備戰。（路透社）

「我相信自己的本能、直覺和經驗，作出數個決定」

「我相信自己的本能、直覺和經驗，作出數個決定。我相信我的好勝心，我作出一個幫助球隊及能取得好成績的決定。」杜慈揚言，「假如我沒有為球隊提供協助，才會後悔；如果我無作出反應，才會後悔。不過對決定本身，我不會後悔。」

他承認，16強在高原戰勝墨西哥，8強在邁阿密的熱浪中戰至加時才擊敗挪威，加上舟車勞頓，確會對大軍構成負面影響。然而對於變陣人選的取捨，他認為只根據他換入進攻或防守球員來作定論是「過度簡化」，「無人能知道換入其他後備球員或任何變陣的結果，若然需要戲劇化、需要去互相推卸責任，好吧，你可以那樣做，但我也有權不去參與。」

世界盃2026︱英格蘭主帥杜慈在準決賽後成為眾矢之的。（路透社）

拒回應「懦弱換人」評論 「若我們勝出，便是60年來最佳成績」

他帶點發晦氣的答案，並未阻止傳媒大興問罪之師，直接問他那些「懦弱」（cowardice）的換人調動，遭杜慈拒絕正面回應。

「我從不看讚美之辭，也不會相信這種評論。」杜慈僅稱，「假如明日我們勝出，便會取得英格蘭在世界盃近60年來最佳成績，這才是今仗的應有看法。」英格蘭自1966年唯一一次贏得世界盃冠軍後，曾兩度晉身4強但均落敗，1990、2018兩度出戰季軍戰，兩次都敗陣而回，得到第四名。

杜慈說，對法國一仗將會變陣，「明天一戰無人想踢，4支準決賽球隊均想去紐約（踢決賽），但這仍是一場世界盃官方比賽，是對世上其中一支最佳球隊的大戰。這是向全世界展示我們在整個賽事實力的時候。」