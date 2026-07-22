世界盃2026｜古古列拿賽前場邊埋銀仔？西班牙冠軍左閘揭幸運習慣

2026世界盃決賽圓滿落幕，西班牙憑費倫托利斯（Ferran Torres）加時賽一錘定音，以1：0險勝衛冕阿根廷，隊史第二度登頂世界盃冠軍寶座。賽後，2010年奪冠成員卡迪維拿（Joan Capdevila）爆出奪冠幸運習慣，他指示主力左後衛古古列拿（Marc Cucurella）開賽前將一物品埋入草皮之下，將有助於西班牙奪標。



卡迪維拿在個人社交媒體上公開一段現場影片：在新澤西大都會人壽體育場，賽前雙方球員完成握手儀式後，各自進行最後的簡單熱身，惟古古列拿獨自走回自己負責的左路邊線，隨後彎下腰從球襪中取出一個硬幣，將其塞入球場草皮的泥土中，最後更仔細地用手把草皮撫平，過程流暢而神秘。

卡迪維拿親自揭曉秘密，2010世界盃，他在西班牙對荷蘭決賽中作為正選左閘上陣，開場前亦在草地上埋下硬幣，最終西班牙苦戰120分鐘後捧得隊史第1個世界盃冠軍。

西班牙兩代冠軍左閘，古古列拿（左）與卡迪維拿（右）。（X@capde11）

「我昨天也請古古列拿做同樣的事情，古古列拿，我太愛你了。你是世界冠軍。」卡迪維拿透露自己多次講述這個故事，古古列拿最後亦照做。不論是巧合抑或玄學應驗，西班牙又一次在加時賽中射入致勝球，將至高榮譽收入囊中。

卡迪維拿本人能夠在美國現場觀賞決賽亦波折重重，他表示，自己的電子旅行授權系統（ESTA）申請被美國駁回，一度被遭美國拒絕入境，因此無法與孩子前往紐約觀看決賽。因此他上網向美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）及國務卿魯比奧（Marco Rubio）求助，最終獲准放行。