世界盃餘溫︱阿根廷輸波打人主角紅牌離奇消失　FIFA調查仍可被罰

撰文：吳慕兒
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2026世界盃決賽阿根廷落敗後出現醜陋一幕，中場柏利迪斯（Leandro Paredes）完場後狂性大發，先後推跌西班牙的艾利加西亞（Eric Garcia）及加維（Gavi），輸波又輸品。
當時國際足協（FIFA）的官方比賽即場賽果系統顯示，柏利迪斯在完場後被罰紅牌，然而之後很快又刪除了，毋須接受紀律懲處。FIFA及後確認，輸波打人的柏利迪斯未獲紅牌。

阿根廷球員輸波輸品，中場柏利迪斯完場後狂性大發動粗，先後推倒艾利加西亞及加維。（路透社）

阿根廷輸波打人　官方系統一度顯示柏利迪斯紅牌

球證哨子聲一響，阿根廷衛冕夢正式夢碎，完場後阿根廷職員和球員向西班牙球員施襲，摩連拿（Nahuel Molina）、柏利迪斯、泰亞高艾美達（Thiago Almada）和助教羅拔圖艾耶拉（Roberto Ayala）全部有份。

最離譜的首推柏利迪斯，這個曾效力巴黎聖日耳門和羅馬的小保加中場，先是一記「叉頸」令艾利加西亞倒地，阿根廷主帥史卡朗尼與職員前往調停，同時有更多球員加入打鬥，加維為隊友出頭，卻先被艾美達推落地，繼而再被柏利迪斯一手伸向臉部中鼻，再次被推跌。艾耶拉則捏着加西亞喉嚨，繼而襲擊丹尼爾奧莫。場面一片混亂，其後雙方更多職球員分隔球員，衝突才得以調停。

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FIFA委派紀律及道德檢察官獨立調查　涉事球員仍可被罰

柏利迪斯在法定時間下半場後備入替，這名32歲中場目標明確，增強球隊中場的硬淨度，甫落場即從後推跌西班牙隊長洛迪領黃。然而柏利迪斯落腳依然勇悍，未有因為黃牌而收腳，更連番與球證爭論。

至於賽後的「全武行」，根據現場的《天空體育》記者表示，另一阿根廷球員摩連拿才是始作俑者，他率先攻擊準備慶祝的洛迪，其後柏利迪斯介入才引發衝突。柏利迪斯「打仔上身」，全世界也看到了，甚至FIFA官方系統亦顯示，他被出示紅牌。然而事後FIFA確認並無此事。

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柏利迪斯屢次與球證理論。（路透社）

不過這不代表向對手動粗的柏利迪斯等阿根廷球員和職員，會沒有後果，FIFA紀律委員會為此事已委派一位紀律及道德檢察官獨立調查事件，涉及打鬥的球員或教練一樣面臨停賽及處分，而阿根廷足總亦可能因而被罰款。

國際足協（FIFA）的官方比賽即場賽果系統，一度顯示柏利迪斯在完場後被罰紅牌。
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