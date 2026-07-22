世界盃餘溫︱美斯賽後首發聲指「極度痛苦」　太太再次發文致謝

阿根廷失落2026世界盃，賽後全體球員沒有一人受訪，隊長美斯（Lionel Messi，又譯：梅西）沉澱過後，在社交媒體發文訴心聲，劈頭第一句便說：「痛苦極其巨大，這個傷口需要時間癒合，但我同時會牢記所有美好事情。」



世界盃決賽後沒有受訪的美斯，在社交媒體發文訴心聲。（IG）

阿根廷全體球員賽後無人受訪 美斯在社交媒體首度發聲

美斯續稱：「那些我們付出所有而扭轉乾坤的比賽，那些時刻會永遠長留我們記憶之中。整個國家的支持，結合這支團隊的辛勤努力和付出，帶領我們再次回到只屬於全球精英之地。此時此刻，實在理解我們的成就，不過這個團隊連續兩屆世界盃晉身決賽」

「衷心多謝每個問候和訊息，再一次，作為一個國家我們站在一起團結一致，分享身為阿根廷人的無比自豪。我同時希望祝賀西班牙贏得冠軍。」美斯賽後已隨隊回阿根廷，並轉機回到家鄉羅薩里奧。

領阿根廷近4屆世界盃3晉決賽 最後一舞再奪亞淚灑球場

39歲的美斯今屆賽事依然維持極佳狀態，包辦阿根廷的分組賽所有入球，並在淘汰賽階段多次在危機中拯救球隊，惟在決賽被西班牙凍結下無法如之前的比賽那樣演出「神蹟」，終戰至加時落敗。美斯今屆賽事取得8入球、4助攻，列射手榜次席，歷史射手榜亦被在季軍戰梅開二度的麥巴比超越。

今屆是美斯第6次出戰世界盃，相信亦是最後一次，決賽失利後淚灑當場。然而在他領軍下，阿根廷近4屆世界盃3度晉身決賽，3年半前在卡塔爾一圓冠軍夢。

美斯太太安東莉娜今屆場場帶同兒子支持丈夫。(IG)

太太安東莉娜再發文致謝：你永遠是最好的

全力支持他的太太安東莉娜（Antonela Roccuzzo）跟3年半前一樣，發文感謝丈夫：「美斯，你永遠是最好的。不止因為你的才華，而是你永遠不會停止做自己。無論發生什麼事，你永不放棄。你總是付出所有，戰鬥至最後一刻、最後一秒。這份力量，這個心態，以及一次又一次重新振作起來的方式讓你獨一無二。」

「多謝你每天向我們展示真正的成功建立在刻苦工作、犧牲及堅毅之上，同時沒有忘記自己是誰。你是我們孩子的最佳榜樣，為千萬人帶來啟發。我對你的欣賞無法單以文字來表達，在你身訪與你共度人生，我感到無比自豪。我非常愛你。」

美斯太太安東莉娜（Antonela Roccuzzo）再次發文感謝丈夫。（IG）

美斯目前效力美職聯球隊國際邁亞密，班主之一的碧咸在安東莉娜的帖文下留言稱：「你倆都是特別的人……我們所有人都為你的丈夫感到自豪。」