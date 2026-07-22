世界盃︱美斯幫耶馬沖涼後續　兩公司奇謀賣嬰兒浴盆Topps出新卡

2026世界盃決賽由阿根廷對西班牙，令19年前一張美斯替耶馬沖涼的照片在網上瘋傳，39歲美斯完成在世界盃「最後一舞」，賽後與耶馬一個擁抱如兩代球王交棒，而反應極快的商人立即嗅準這張沖涼照的商機，齊齊推銷嬰兒浴盆。



傢具店IKEA香港的「小編」，向來反應極快又幽默，今次世界盃也不例外。決賽一完，便在社交媒體發帖文，推銷一個跟美斯為耶馬沖涼時極為相似的嬰兒浴盆，配上跟相中近似的白色膠鴨，毛巾和皂液瓶，加上一句：「啲塞豆窿大得快到難以置信」，一切不言而喻。

傢具店IKEA香港的幽默帖文。（IKEA香港宜家家居Facebook專頁）

難得的是，今次連香港本地老品牌「紅A」亦加入戰團，而且更以一張非常近似美斯為耶馬沖涼照的改圖，來推銷嬰兒浴盆。紅A帖文中的藍色膠盆，連顏色都跟美斯、耶馬那張相非常接近，圖中加入一句「一盆傳三代，人到三十盆還在」，繼續以產品耐用為賣點。

兩個嬰兒浴盆尺寸接近，標榜香港製造的紅A售價較高，原價239元，目前特價售184元；IKEA那個目前售149.9元。

美斯替耶馬沖涼照背後故事：

香港本地老品牌紅A亦加入戰團。（紅A塑膠用品Facebook專頁）

Topps為美斯耶馬世紀合照出最罕有珍藏卡 全球只得一張

此外，運動收藏卡公司Topps亦宣布，會為美斯與耶馬BB在19年前的合照出版最稀有的1/1平行卡，並會在今年稍後的歐洲球會賽事系列（UCC）中推出。

運動收藏卡公司Topps亦宣布，會為美斯與耶馬BB的合照出版最稀有的1/1平行卡。（X@Topps）

1/1平行卡是Topps旗下最稀有系列，全球只會推出一張，獨一無二。該公司亦暗示，相關系列亦有機會加推由美斯與耶馬雙人親筆簽名的雙人簽名卡（Dual Autograph）版本。

值得留意的是，Topps在帖文中用上美斯手抱耶馬BB的合照製卡，而非沖涼照，當年那輯由攝影師蒙霍特（Joan Monfort）操刀的照片，包括二人多張不同合照，因此估計美斯／耶馬合照系列的收藏卡會多過一張，每款只得一張。