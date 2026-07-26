巴甲｜尼馬世界盃後首仗即梅開二度　派牌動作慶祝反擊批評

巴西球星尼馬（Neymar）結束2026世界盃之旅後回歸母會山度士，首場比賽即演梅開二度，幫助球隊2：2逼和查比高恩斯。尼馬破門後雙手做出模擬發牌、派撲克牌的慶祝動作，為回應過去一周巴西球迷對他「沉迷撲克、無心踢球」的猛烈抨擊。



「撲克牌慶祝」風波起因要追溯到本周二，當時山度士南美盃作客對陣委內瑞拉中央大學，尼馬並未隨隊出征，反而出現在巴西當地的德州撲克巡回賽現場，與其他玩家博弈。儘管山度士以4：1大勝對手，不過尼馬仍然受到不少球迷的質疑與批評。

尼馬參加巴西當地德國撲克大賽。（Instagram@bsopoficial）

尼馬一直對撲克情有獨鐘，世界盃出局後，他亦馬不停蹄飛往賭城花費萬金參加德國撲克賽事。此舉早前已經引來諸多嘲諷。

面對輿論圍剿，尼馬早在賽前兩天已經忍無可忍，在個人社交平台上載自己參加撲克比賽的照片，配上冷笑字句：「生活就是一個笑話。」（Life is a joke）他為自己辯解，說到：「很多人都在議論我去打撲克的事，我當時是休息，早上去訓練了，沒有去參加比賽，然後又回來訓練了。但是他們還在議論，我能訓練嗎？還是你們也要繼續批評我？管好你們自己的事吧。」

尼馬今個星期遭到「沉迷撲克、無心踢球」的抨擊。（Instagram@neymarjr）

山度士主教練Cuca事後亦為尼馬澄清，指尼馬剛結束世界盃賽事，加上球隊10日4賽，教練組才特意安排他留在基地進行體能復原訓練，並非尼馬自行擅離職守。

尼馬在回歸後首場巴甲比賽梅開二度，回應質疑。（Getty Images）

尼馬今晨在賽場中證明，自己並未因打牌而影響比賽，尼馬在第36分鐘與隊友完成撞墻配合後射門得分，並隨即奉上一幕釋放壓力的「派牌慶祝」，被當地傳媒GE捕捉到。山度士隨後連失兩球，尼馬在第89分鐘射入十二碼，幫助山度士搶回寶貴的1分。不過，尼馬在30分鐘曾因不滿對手侵犯而引發推撞，被球證出示黃牌警告。