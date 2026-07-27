世界盃餘溫｜丹尼爾奧莫拒接阿根廷助教艾耶拉道歉　直斥對方說謊

2026世界盃決賽已經落幕一周，場外的怒火尚未平息。阿根廷職球員賽後「輸波打人」，當中助教艾耶拉（Roberto Ayala）疑似揮拳擊中西班牙中場丹尼爾奧莫（Dani Olmo）面部，儘管艾耶拉通過傳媒向奧莫表達歉意，解釋只是「推了一下」，但奧莫並不接受該說法，更直斥對方「講大話」。



西班牙1：0戰勝阿根廷奪得世界盃2026冠軍賽後，阿根廷陣營與西班牙球員初則口角，繼而動武，當中阿根廷助教艾耶拉與西班牙守將艾利加西亞（Eric Garcia）爭執，前來勸架的丹尼爾奧莫，被電視直播鏡頭拍下到遭艾耶拉「擊打」一幕。

阿根廷助教艾耶拉揮拳擊中西班牙中場丹尼爾奧莫一刻。（網絡圖片）

丹尼爾奧莫拒接受阿根廷助教公開道歉：他在說謊

艾耶拉日前接受西班牙華倫西亞首都電台Esports Migdia節目採訪時，承認自己在賽事尾段未能保持專業態度，並表示：「如果我見到他，我會當面向他道歉。」不過，艾耶拉補充道：「這是對丹尼爾奧莫言論的反應」。

丹尼爾奧莫並不認同艾耶拉的說法，在接受加泰隆尼亞報章《特拉薩日報》訪問中反擊：「有人嘴上說道歉，卻以那是對某些言論的回應為由，為一記拳頭辯解，這人肯定不是真心悔過，因為他在說謊。我根本沒對他說過什麼，所以他根本不需要道歉。」

丹尼爾奧莫認為要發揮榜樣的作用。（路透社）

「我們要有以謙遜、誠實和尊嚴來承認錯誤的勇氣」

丹尼爾奧莫說：「真正定義我們的，不是犯下的錯誤，而是以謙遜、誠實和尊嚴來承認錯誤的勇氣。」

他還補充以身作則的重要性：「當我的孩子、我的家人和所有球迷觀看比賽時，我希望他們為我們的比賽方式、勝利方式以及最重要的是我們的行為感到自豪，因為足球的重要性意味着球員是孩子和新一代的榜樣，這給我們帶來了巨大的責任。」