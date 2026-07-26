夏蘭特出席曼城隊友婚禮又划船　拍片搞笑回應Meme圖︱足球熱話

夏蘭特（Erling Haaland，又譯：哈蘭德）在2026世界盃刮起全球熱潮，曼城隊友當拿隆馬在意大利舉行婚禮，他與女友Isabel Haugseng Johansen盛裝出席，席上不忘再次表演維京划船。

這個好玩得的挪威鋒將，常常成為網民惡搞對象，他索性親自上載影片回應各大熱爆Meme圖，繼續與眾同樂。



夏蘭特與女友Isabel Haugseng Johansen盛裝出席曼城隊友當拿隆馬的婚禮。（路透社）

夏蘭特夥女友盛裝出席當拿隆馬婚禮 在意大利繼續划船

意大利隊長當拿隆馬與另一半Alessia Elefante結束10年愛情長跑，這對青梅竹馬在意大利舉行婚禮，夏蘭特以外，另一曼城隊友高華錫亦被攝入鏡頭，剛離任的哥迪奧拿，意大利傳奇守將馬甸尼，以至剛加盟熱刺的意大利國家隊隊友東拿利均有出席。

夏蘭特再次成為眾人焦點，穿上合身黑西裝加上太陽眼鏡，猶如大明星出巡，拖着Isabel 進場時笑容燦爛。婚宴席上，他再次大玩維京划船，不知是誰預先準備一個鼓，夏蘭特開開心心地負責擊鼓，一旁看來全是意大利人的賓客，一邊大叫：「Ro！（挪威語划艇（Row）的意思）」，一邊整齊地做划船動作，延續挪威隊和球迷在世界盃贏波後紅遍全球的慶祝動作。

夏蘭特親自拍片回應各方大熱Meme圖

夏蘭特同日在YouTube上載影片，表示自己仍在度假，並分享多個他的Meme圖，笑稱：「它們大部分都很搞笑」，「那些Meme圖實在製作出色，那棵蔥跟我長得一模一樣！」當他看到一幅又一幅他被改圖為女生的照片和影片，夏蘭特不禁笑着搖頭：「都是衝着我而來，實在是太多了。我無法解釋為何會有那麼多。」

當看到模仿他的俄羅斯模特兒Anastasia Kostromitina，夏蘭特笑稱：「難以置信，她跟我長得一模一樣。我以為世界上可能會有一、兩個人跟我酷似，現在我知道我有很多個。」被問到為何有那麼人跟他相似，夏蘭特秒回：「首先，因為我有把金色長髮。」

夏蘭特在個人YouTube頻道拍片回應各方搞笑Meme圖。（YouTube@Erling Haaland）

與雲尼斯奧斯AI對唱影片「太搞笑」

一條以AI改編電影《White Chicks》的短片，再次變作女兒身的夏蘭特與雲尼斯奧斯對唱紅遍網絡，兩位主角均有留言回應，夏蘭特打下一大串哈哈哈哈，然後tag雲尼斯奧斯說道：「我們要把它重新創造出來」，巴西前鋒給他一長串哈哈哈哈回應。夏蘭特談起這條影片，認真回應：「它真是太搞笑，我的留言呢？那肯定是其中一個最多人like的留言，270萬人。」一個世界頂級足球巨星，原來也會關注自己的留言有多少人like。

多條影片把他塑造成維京戰爭英雄，夏蘭特稱看得他雞皮直豎（gives me goosebumps），他形容，今個夏天世人對挪威去美國、維京文化等高度關注，「還有我穿上一身維京服飾，一切都是完美」。對於今個夏天最完美一刻，他說是16強對巴西射成2：0的時候，「1：0時感覺未確定，去到2：0你會覺得能夠贏巴西了。」

夏蘭特指與雲尼斯奧斯對唱的影片「太搞笑」。（YouTube@Erling Haaland）

夏蘭特拍片搞笑回應大量Meme圖：