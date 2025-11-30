英超｜曼城補時絕殺列斯聯 法基質疑當拿隆馬「詐傷」獲戰術指導
撰文：威廉神

昨晚（29日）英超曼城主場迎戰列斯聯，領先兩球下一度被對手逼和，菲爾科頓在補時階段絕殺，最終曼城以3：2驚險取勝，以4分落後少踢一場的榜首阿仙奴。不過比賽過程出現小插曲，曼城門將當拿隆馬一次受傷倒地，讓哥迪奧拿得以召集球員進行戰術指導，令列斯聯領隊法基感到不滿。
曼城今仗有個好開始，科頓接應傳中撞射破網，59秒閃電打開紀錄。戰至25分鐘，後衞加華度爾在門前混戰將比數拉開至 2：0。
換邊後，列斯聯領隊法基變陣，換入前鋒卡維特利雲後即見成效，他在49分鐘隨即追回一球。當曼城明顯陷入混亂，無法應對列斯聯的變陣時，門將當拿隆馬突然倒地並接受治療。根據規則，門將受傷可以不用離開球場。哥迪奧拿把握了球賽暫停的兩分鐘，將球員召集到場邊，發出清晰的戰術指令。
不久後，列斯聯憑盧卡斯尼美查射入十二碼追平至2：2，一度讓法基的球隊看到作客取勝的希望。
然而，科頓在補時階段禁區內接應傳球，獨力轉身擺脫並起左腳射入貼柱波，梅開二度為曼城驚險鎖定勝局。
入球功臣科頓賽後接受訪問時坦言，正是那次停頓扭轉了戰局：「上半場我們完全控制局面，但下半場他們改變了陣式，令我們難以應對。那個短暫的休息至關重要，在場邊教練指導後，情況明顯變得更好。」
列斯聯領隊法基則對曼城的做法表示質疑，他雖然承認做法「在規則之內」，但就質疑其欠缺體育精神：「人人都知道他（門將）為甚麼倒地，這不是秘密。這很聰明。但我個人是否喜歡這種做法？它是否符合公平競賽的精神？這點我會保留自己的看法。」他補充，當局應該尋找解決方案，以免有球隊利用規則，以詐傷方式來進行額外的「戰術暫停」。
