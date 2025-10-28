WTA香港公開賽｜菲律賓新星伊雅娜晉級　聲勢浩大維園變半個主場

公眾假期前夕，維多利亞公園網球場猶如變成菲律賓主場。菲國新星伊雅娜（Alexandra Eala）在WTA香港網球公開賽壓軸登場，鬥英國球手包奧達（Katie Boulter），歡呼聲響徹維園，惟包奧達受傷退賽，伊雅娜不完美地晉級16強，這名20歲菲國球手直言，在香港出戰就像主場一樣。



WTA香港公開賽繼續在維園網球場上演，菲律賓球手伊雅娜鬥英國球手包奧達的一仗被安排壓軸上演。適逢重陽節公眾假期前夕，中國香港網球總會公布今日賽事門票售罄，但進行伊雅娜對包奧達時，維園主場有不少空位，入座率大約6成左右。

公眾假期前夕的香港公開賽，維園網球場約6成入座率。（夏家朗攝）

社交網站擁有超過70萬名追隨者的伊雅娜，在香港同樣受歡迎，像是擁有半個主場之利，不少在港的菲律賓同鄉專誠入場，有球迷手持菲國國旗，更有4名球迷穿起字母T恤、合併出伊雅娜的名字。

不少菲律賓球迷入場支持伊雅娜。（大會圖片）

世界排名51位的伊雅娜與上年香港公開賽亞軍包奧達交手，兩名球手不約而同也紮住大腿上陣，29歲的包奧達移動速度不太高，面對靈活的伊雅娜，首盤出現多次破發機會，打得甚為吃力，幸好全靠力量補救，被破發後即收復失地。直至首盤包奧達最後一個發球局，伊雅娜不斷施壓，終於再度破發，以6：4先下一城，歡呼聲響徹維園網球場。

伊雅娜第二盤開局即失守被破發，幸好隨即追回，包奧達的移動比首盤更慢，伊雅娜第三局領先2：1時，包奧達要求軍醫治理傷勢，這名英國球手向對方「擰一擰頭」，再走向裁判示意退賽，不禁失望落淚。晉級次圈的伊雅娜賽後直言，不少球手在季尾也是苦撐下去，她希望包奧達早日康復，同時可以以自豪的心回望這一球季。

包奧達因傷退賽，離場時不禁落淚。（Getty Images）

無論如何，伊雅娜是晉級的一方，維園場內的菲律賓球迷興奮莫名，伊雅娜亦與球迷們簽名及自拍。即使在完場後，不少菲國球迷留在場內，氣氛依然熾熱，這名20歲的菲國球手大讚維園氣氛，「感覺就像在主場一樣，我在中央場感受到很多愛，我十分享受。」

伊雅娜日前在一號場出戰雙打，同樣坐爆看台，今晚維園主場大部分都是她的球迷，她直言有利有弊，「在中央場出賽，氣氛上總有不同，我一直保持鎮定，不斷跟自己說服自己，其實場的大小是一樣，無論底線抽擊、窩利也是一樣。」

伊雅娜直言在香港出賽有主場的感覺。（夏家朗攝）

伊雅娜12歲時曾來港參賽，今次卻第一次以職業球手身份訪港，相隔8年再在香港出戰，縱然改變不少，她有一件事是沒有變的，「繞了一個圈再回到香港，如今已經是職業球手，與12歲的我當然大相逕庭，像是另一個世界，但無論世事變改，我對網球的愛沒有改變，我依然享受在場上打波的喜悅。」

包奧達第二盤退賽，伊雅娜坦言沒有預料到，尤其是對方在開局時表現強勢，如此結束是雙方都不想看到的結局。伊雅娜同樣紮着右腳大腿作賽，而即使在廣州戰畢不久再來港，她表示自己身體狀況良好，包紮只是為了預防。

伊雅娜首次以職業球員身份來港參賽。（Getty Images）

伊雅娜晉級16強，將在周四硬撼加拿大球手晏寶高（Victoria Mboko），伊雅娜笑言沒有計劃抽空遊覽香港，她需要專注賽事，這名菲國球手希望賽後有機會觀光，並一嚐香港的美食。